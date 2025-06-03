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Заради Зеленського Трамп нахабно ігнорує важливі рекомендації щодо кібербезпеки: ЗМІ з'ясували деталі

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Дональд Трамп Новина оновлена 03 червня 2025, 18:21
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

Змінювати свої звички Трамп не збирається

Президент США Дональд Трамп продовжує активно користуватися особистим Iphone упродовж свого другого президентського терміну, попри попередження розвідки та нові загрози з боку Китаю. Ця звичка має глибоке коріння та полягає у недовірі до співробітників Білого дому, а також страху перед "deepstate" – теорією змови, за якою в країні нібито існує тіньова структура з чиновників, силовиків або бюрократів, які реально керують державою незалежно від політичного керівництва.

Про це повідомили журналісти The Atlantic. Вони нагадали, що саме через приватну телефонну розмову Трампа з Володимиром Зеленським, здійснену поза публічним контролем, у 2019 році було ініційовано його імпічмент. Стенограма цього дзвінка, яку передав занепокоєний аналітик розвідки, стала свідченням зловживання повноваженнями.

Як розповіли виданню наближені до Трампа радники, він роками ігнорує рекомендації з кібербезпеки та вважає, що його Iphone є "найкращим для ринку". Попри те, що китайські хакери нібито отримали доступ до базових телекомунікацій США, що дозволяє їм прослуховувати розмови, Трамп продовжує приймати дзвінки від невідомих номерів і відповідати словами: "Who’s calling?" – "Хто телефонує?".

За інформацією з матеріалу, саме особистий телефон президента зараз є головним каналом зв’язку з бізнесменами, конгресменами, журналістами та світовими лідерами – він регулярно приймає дзвінки без участі радників або служби безпеки. У Білому домі ситуацію офіційно не коментують, натомість речник заявив, що це "доказ відкритості та доступності президента".

Утім, експерти попереджають: така практика є прямою загрозою. Зокрема, колишній радник з нацбезпеки Барака Обами Бен Родс назвав це "масивним ризиком", а колишній керівник контррозвідки Джоел Беннер попереджає про небезпеку підміни співрозмовників, неузгоджених заяв та неконтрольованих домовленостей з іноземними лідерами.

Насамкінець у виданні підкреслюють: навіть якщо Трамп розуміє ризики, він не збирається змінювати свої звички. Як сказав один із його радників: "Він просто хоче бути на зв’язку. І йому байдуже, хто телефонує – це завжди шанс бути в центрі уваги".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп отримуватиме розвіддані у відеоформаті. Керівниця Національної розвідки Тульсі Габбард ініціювала зміну формату щоденних брифінгів, щоб краще адаптувати подачу інформації до особливостей сприйняття глави держави.

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