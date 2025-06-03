Заради Зеленського Трамп нахабно ігнорує важливі рекомендації щодо кібербезпеки: ЗМІ з'ясували деталі

Змінювати свої звички Трамп не збирається

Президент США Дональд Трамп продовжує активно користуватися особистим Iphone упродовж свого другого президентського терміну, попри попередження розвідки та нові загрози з боку Китаю. Ця звичка має глибоке коріння та полягає у недовірі до співробітників Білого дому, а також страху перед "deepstate" – теорією змови, за якою в країні нібито існує тіньова структура з чиновників, силовиків або бюрократів, які реально керують державою незалежно від політичного керівництва.

Про це повідомили журналісти The Atlantic. Вони нагадали, що саме через приватну телефонну розмову Трампа з Володимиром Зеленським, здійснену поза публічним контролем, у 2019 році було ініційовано його імпічмент. Стенограма цього дзвінка, яку передав занепокоєний аналітик розвідки, стала свідченням зловживання повноваженнями.

Як розповіли виданню наближені до Трампа радники, він роками ігнорує рекомендації з кібербезпеки та вважає, що його Iphone є "найкращим для ринку". Попри те, що китайські хакери нібито отримали доступ до базових телекомунікацій США, що дозволяє їм прослуховувати розмови, Трамп продовжує приймати дзвінки від невідомих номерів і відповідати словами: "Who’s calling?" – "Хто телефонує?".

За інформацією з матеріалу, саме особистий телефон президента зараз є головним каналом зв’язку з бізнесменами, конгресменами, журналістами та світовими лідерами – він регулярно приймає дзвінки без участі радників або служби безпеки. У Білому домі ситуацію офіційно не коментують, натомість речник заявив, що це "доказ відкритості та доступності президента".

Утім, експерти попереджають: така практика є прямою загрозою. Зокрема, колишній радник з нацбезпеки Барака Обами Бен Родс назвав це "масивним ризиком", а колишній керівник контррозвідки Джоел Беннер попереджає про небезпеку підміни співрозмовників, неузгоджених заяв та неконтрольованих домовленостей з іноземними лідерами.

Насамкінець у виданні підкреслюють: навіть якщо Трамп розуміє ризики, він не збирається змінювати свої звички. Як сказав один із його радників: "Він просто хоче бути на зв’язку. І йому байдуже, хто телефонує – це завжди шанс бути в центрі уваги".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп отримуватиме розвіддані у відеоформаті. Керівниця Національної розвідки Тульсі Габбард ініціювала зміну формату щоденних брифінгів, щоб краще адаптувати подачу інформації до особливостей сприйняття глави держави.