"Нет другого выбора": Трамп рассказал, как отговаривал Путина от атаки на Украину и к чему готовится сам

Путин подтвердил, что отомстит за "Паутину"

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями своего разговора с главой России Владимиром Путиным и раскрыл некоторые ключевые моменты их беседы. По его словам, обсуждались вопросы возможных санкций против РФ и его видения войны в Украине.

Трамп подчеркнул, что решение о новых ограничительных мерах против Российской Федерации он примет лично и, "возможно, очень скоро". При этом он добавил, что позиция США будет "очень жесткой".

Что касается конкретных сроков введения санкций, то американский лидер высказался достаточно образно: "Крайний срок введения санкций против России — в моем мозгу". Он также предупредил, что такие ограничительные меры "могут затронуть обе страны", намекая на Украину.

Также Трамп прокомментировал, как отреагировал Путин на спецоперацию СБУ по уничтожению российских самолетов. Он отметил, что тот "получил сильный удар".

После недавних специальных операций, проведенных Службой безопасности Украины, он якобы пытался повлиять на решение хозяина Кремля. "Я отказывал Путина ударить по Украине в ответ. Он сказал, что нет другого выбора, как атаковать", — передал слова главы России Дональд Трамп.

Впрочем, президент США заверил в своей решительной позиции по поддержке Украины. "Если РФ перешагнет границу, вы будете поражены, насколько мы жестки", – заявил он. Трамп также добавил: "Я поддерживаю Украину, я за то, чтобы прекратить убивать".

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение о редкоземельных элементах с Украиной. И мы этого хотим".

Среди других высказываний президент США сравнил войну в Украине с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке". А на вопрос о якобы дружеских отношениях с главой РФ, Трамп ответил: ""Я ни с кем не дружу".

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп увлекся операцией "Паутина" и сравнил Украину с маленькой собакой. Он назвал спецоперацию СБУ "сильной и крутой".