Київ під атакою російських "шахедів": в місті пролунали сильні вибухи, є перебої з електрикою (оновлено)

В кількох районах міста впали уламки знищених безпілотників окупантів

Київ вночі на 6 червня атакували російські ударні безпілотники. Моніторингові канали писали про щонайменше п'ять БПЛА, які намагалися атакувати місто, протиповітряна оборона ліквідувала російську загрозу. Внаслідок збиття БПЛА є падіння уламків у кількох районах столиці, повідомляється про перебої зі світлом.

Про атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко. Інформацію підтвердив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", – сказано у повідомленні Ткаченка.

Моніторингові канали повідомили спочатку про п'ять безпілотників росіян, які йшли на Київ з боку Вишгорода та Борисполя. Потім з боку Броварів спробували прорватися ще два БПЛА.

"На Оболоні працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя. Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує на місце", – написав тим часом Кличко.

В КМВА повідомили, що у Солом'янському районі Києва сталося падіння уламків збитого безпілотника. Також є інформація про падіння уламків знищених БПЛА в Дарницькому районі на кількох локаціях та про пожежу в Голосіївському районі через падіння збитого безпілотника. За даними моніторингових каналів, окупанти намагаються вразити на Київщині та в Києві об'єкти енергетики – в деяких районах столиці та області фіксуються перебої зі світлом.

Оновлено 02:15 У Голосіївському та Солом'янському районах зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, на лівому березі столиці були аварійні відключення електроенергії. За даними моніторингу, ще три безпілотники фіксується біля Києва.

"Внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі… Росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", – повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Україну в ніч на 5 червня. Найбільше постраждала Чернігівщина і Харків. Загалом вибухи через російські атаки лунали у 6 областях. Також окупанти вчинили черговий воєнний злочин, завдавши удару по Сумах близько 9:20 у вівторок, 3 червня. По місту було п'ять влучань, за попередніми даними — з засобів ураження РСЗВ дальньої дії. Кількість загиблих зросла до трьох людей, серед постраждалих діти.