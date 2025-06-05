Харків, Прилуки і не тільки. Росіяни "кошмарили" Україну всю ніч: що відомо про атаку (фото, відео)

Росіяни атакували 6 регіонів

Росіяни обстріляли Україну в ніч на 5 червня. Найбільше постраждала Чернігівщина і Харків.

"Телеграф" розповість, яка ситуація станом на ранок. Вибухи лунали у 6 областях.

Вибухи у Харкові

У Харкові — кілька прильотів у Слобідькому районі. Росіяни били по житлових будинках. Відомо про 18 постраждалих, серед яких є діти та вагітна жінка. Пошкоджено чимало цивільної інфраструктури.

Незабаром мер Ігор Терехов уточнив, що Харків опинився під атакою "шахедів".

"Від обстрілу "шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах", – повідомив Терехов.

Він також писав, що в одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті.

Міський голова зазначив, що росіяни здійснюють цілеспрямований терор по житлових районах Харкова.

Атака у Харкові. Фото - Ігор Терехов

Вибухи у Чернігівській області

На Чернігівщині загинуло щонайменше п'ятеро осіб. У їхньому числі — однорічний (!) хлопчик. Дитину знайшли разом із матір'ю під завалами будинку в одному із житлових районів міста Прилуки. Деталі атаки — читайте у матеріалі "Телеграф" за посиланням.

Вибухи у Херсоні

По Херсону на світанку кілька разів вдарили КАБами. Згодом з'явилася інформація, що ворог додатково атакує постраждалі райони за допомогою FVP-дронів. Над містом здійнявся стовп диму.

Херсонська міська військова адміністрація повідомляє, що росіяни вдарили з авіації по середмістю Херсона. На зараз відомо про одного постраждалого. 74-річний чоловік у лікарні. Попередньо у нього мінно-вибухова травма.

Також у міській раді повідомили, що унаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.

Вибухи в Одесі та області

В Одесі та області вночі теж було гучно. Ударні безпілотники масово атакували вночі південні райони регіону, наслідки уточнюються.

Також під ранок Одесу почали "кошмарити" розвіддронами, жителів просять бути максимально уважними до подальших тривог.

Вибухи у Миколаєві і області

За останню добу російські окупанти тричі атакували населені пункти Миколаївської області дронами типу FPV. Про це повідомив Віталій Кім.

4 червня противник двічі завдав ударів по акваторії Очаківської громади та береговій зоні Очакова. Також о 17:30 окупанти атакували Галицинівську громаду. У цих випадках постраждалих не було.

Найсерйозніший інцидент стався вранці 5 червня о 06:20, коли ворожий FPV-дрон влучив у цивільний мікроавтобус у селі Яселка Куцурубської громади. Унаслідок атаки поранено 70-річного чоловіка, якого госпіталізували до лікарні.

Стан постраждалого важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.

Вибухи у Сумах

Також вибухи лунали у Сумах та окремих населених пунктах області. Про наслідки атаки поки інформації немає, чекаємо звіту від ОВА.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни атакували Суми забороненими снарядами.