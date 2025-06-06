Обміняли на "ніжки Буша". Чалий розповів, як Україна "проїла" свою ядерну зброю

Україна могла б 30 років бути під ядерною парасолькою НАТО

Україна дуже продешевила в плані компенсації за стратегічну і тактичну ядерну зброю, яка зберігалася на нашій території, а потім була вивезена в Росію. А вже на початку 1990-х Київ міг порушувати питання про членство у НАТО.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, як ми втратили своє "вікно можливостей".

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

— Я був запрошений в якості посла України на одне із засідань військового керівництва США, де вони відзначали успіх програми Нанна-Лугара (програма, що з'явилася за ініціативою двох сенаторів — демократа Сема Нанна і республіканця Ричарда Лугара, яка передбачала роззброєння країн СНД. — Ред.). Мені, як представнику України, було соромно чути від сенатора Лугара його здивування, що Україна так мало запросила як компенсацію [за відмову від ядерного арсеналу], — каже дипломат.

За його словами, Україна зажадала компенсацію грошима. Замість того, як вважали американці, щоб використати реальний шанс торгуватись за членство в НАТО.

— І це невеличке "вікно можливостей" було в 1992-1993 роках. В умовах економічно складної ситуації вибрали якісь гроші. В архіві МЗС ви можете знайти листи президента Кравчука і інші документи, де зазначається наша потреба навіть в продовольстві. Це 1991-1992 рік. Я бачив ці листи, що в України є складнощі з продовольством і нам потрібно компенсувати поставками. Американці це робили. На ці гроші вони ті ж самі "ніжки Буша" сюди постачали. Такою була наша позиція, — шкодує Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як США утримали Росію від ядерного удару по Україні.