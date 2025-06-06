Обменяли на "ножки Буша". Чалый рассказал, как Украина "проела" свое ядерное оружие

Украина могла бы 30 лет быть под "ядерным зонтиком" НАТО

Украина очень продешевила в плане компенсации за стратегическое и тактическое ядерное оружие, которое хранилось на нашей территории, а затем было вывезено в Россию. А уже в начале 1990-х Киев мог поднимать вопрос о членстве в НАТО.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, как мы потеряли свое "окно возможностей".

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

— Я был приглашен в качестве посла Украины на одно из заседаний военного руководства США, где они отмечали успех программы Нанна-Лугара (программа, появившаяся по инициативе двух сенаторов — демократа Сэма Нанна и республиканца Ричарда Лугара, которая предусматривала разоружение стран СНГ. — Ред.). Мне как представителю Украины было стыдно слышать от сенатора Лугара его удивление, что Украина так мало зпросила в качестве компенсации [за отказ от ядерного арсенала], — говорит дипломат.

По его словам, Украина потребовала компенсацию деньгами. Вместо того, как американцы считали, чтобы использовать реальный шанс торговаться за членство в НАТО.

— И это небольшое "окно возможностей" было в 1992-1993 годах. В условиях экономически сложной ситуации выбрали какие-то деньги. В архиве МИДа вы можете найти письма президента Кравчука и другие документы, где указывается наша потребность даже в продовольствии. Это 1991–1992 год. Я видел эти письма, что у Украины есть сложности с продовольствием и нам нужно компенсировать поставками. Американцы это делали. На эти деньги они те же "ножки Буша" сюда поставляли. Такова была наша позиция, — сожалеет Валерий Чалый.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как США удержали Россию от ядерного удара по Украине.