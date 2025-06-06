Неприязнь чи щось інше? Експосол пояснив ставлення Трампа до Зеленського

Розвідка не до кінця "прорахувала" українського лідера

Перед скандальною зустріччю Дональда Трампа із Володимиром Зеленським американська розвідка зробила психологічний портрет президента України, після чого американський лідер спробував натиснути на нього. Однак тепер глава Білого дому так вже не робить.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, що і чому відбулося в Овальному кабінеті 28 лютого.

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

За його словами, американська розвідка прорахувала Володимира Зеленського в психологічному плані, але не до кінця.

— Натомість президент України виграв від цього (сварки з Трампом у прямому ефірі. — Ред.) у баченні своїх виборців. Але ціною стала, як на мене, угода про корисні копалини, коли прийшлось відновлювати далі розмову на найвищому рівні, — каже дипломат.

Він зауважив, що американська адміністрація неодноразово намагалася влаштувати скандал в Овальному кабінеті. Однак британський прем'єр Кір Стармер, наприклад, стримався.

— Не знаю, правильно чи ні, але я не вважаю, що треба кожен раз реагувати емоційно на ті пастки, які навколо тебе можуть розставляти, — додав експосол.

На його думку, Трамп не відчуває до Зеленського особистої неприязні.

— Це не неприязнь. Це просто оцінка, на той момент, з боку Дональда Трампа слабкості президента України. Він прорахував, що може емоційно так "витягнути". Але зараз в його розумінні Володимир Зеленський сильніший, аніж він думав, адже вперто не погоджується на капітуляцію України, — вважає дипломат.

За його словами, скільки разів він брав участь в делегаціях, перемовинах, зустрічах з Трампом, то ніколи не бачив у ньому ту людину, яку зараз всі оцінюють за її заявами.

— Він був абсолютно конструктивний в цих розмовах. Можливо, щось змінилося, тому що я давно вже не мав зустрічі з ним. Та я не скажу погане слово про Трампа. Він прийняв рішення про летальне озброєння для України, що не зробив його попередник. А це певний бар'єр, який пробивається, і далі настає дуже багато наслідків, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як США утримали Росію від ядерного удару по Україні.