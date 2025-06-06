Неприязнь или что-то другое? Экс-посол объяснил отношение Трампа к Зеленскому

Разведка не до конца "просчитала" украинского лидера

Перед скандальной встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским американская разведка сделала психологический портрет президента Украины, после чего американский лидер попытался давить на него. Однако теперь глава Белого дома так уж не делает.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, что и почему произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

По его словам, американская разведка просчитала Владимира Зеленского в психологическом плане, но не до конца.

— В то же время президент Украины выиграл от этого (ссоры с Трампом в прямом эфире. — Ред.) в видении своих избирателей. Но ценой стало, по-моему, соглашение о полезных ископаемых, когда пришлось возобновлять дальше разговор на самом высоком уровне, — говорит дипломат.

Он отметил, что американская администрация неоднократно пыталась устроить скандал в Овальном кабинете. Однако британский премьер Кир Стармер, например, сдержался.

— Не знаю, правильно или нет, но я не считаю, что нужно каждый раз реагировать эмоционально на ловушки, которые вокруг тебя могут расставлять, — добавил экс-посол.

По его мнению, Трамп не испытывает к Зеленскому личной неприязни.

— Это не неприязнь. Это просто оценка на тот момент со стороны Дональда Трампа слабости президента Украины. Он просчитал, что может эмоционально так "вытянуть". Но сейчас в его понимании Владимир Зеленский сильнее, чем он думал, ведь упорно не соглашается на капитуляцию Украины, — считает дипломат.

По его словам, сколько раз он участвовал в делегациях, переговорах, встречах с Трампом, никогда не видел в нем того человека, которого сейчас все оценивают по его заявлениям.

— Он был абсолютно конструктивен в этих разговорах. Возможно, что-то изменилось, потому что я давно уже не встречался с ним. Но я не скажу плохое слово о Трампе. Он принял решение о летальном вооружении для Украины, которое не сделал его предшественник. А это определенный барьер, который пробивается, и дальше наступает очень много последствий, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как США удержали Россию от ядерного удара по Украине.