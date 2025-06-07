Зеленський жорстко відповів Трампу про "бійку дітей в парку"

Зеленський підкреслив: Путін прийшов вбивати

Президент США Дональд Трамп під час розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем у Білому домі порівняв війну України та Росії із "дітьми, які б’ються в парку". Президент України Володимир Зеленський відповів йому, що Путін — "вбивця, який прийшов у парк убивати дітей".

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ABC News. Зеленський наголосив: "Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей".

Президента України також спитали, чи розуміє Трамп, яка ситуація в Україні насправді? Зеленський у відповідь процитував слова українця, який втратив дружину та трьох дітей в результаті удару РФ. Той не говорив про цифри, а про те, що шукає дружину та дітей поруч кожного ранку і йому досі здається, що це був кошмар.

Відчути та зрозуміти цей повною мірою не може не тільки Трамп, а й ті, хто не перебуває в Україні, а знаходиться "за тисячі миль звідси". Зеленський також нагадав, що в Україні вже загинули понад 630 дітей.

В інтерв’ю також торкнулись теми того, як відбувала операція "Павутина". Зеленський наголосив, що водії фур не знали про місію.

Раніше "Телеграф" розповідав про заяву Трампа щодо того, що Україна атакою на стратегічну авіацію РФ начебто спровокувала Путіна. Трамп не враховує, що вже щонайменше три роки, РФ кожну ніч атакує українців.