"Хворі істоти": Зеленський жорстко відповів на удари Росії по Херсону (фото, відео)

Росіяни скинули кілька КАБів на місто

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на дії росіян, які 5 червня остаточно зруйнували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Глава держави назвав загарбників "абсолютно хворими істотами" за цілеспрямоване руйнування міської інфраструктури.

Очільник держави підкреслив, що це були навмисні удари без жодного військового сенсу.

"Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", — написав президент у своїх соціальних мережах.

Росіяни двічі атакували будівлю ОДА керованими авіаційними бомбами протягом дня 5 червня. Спочатку ворог пошкодив кілька поверхів адміністративної споруди, а згодом повністю зруйнував її до першого поверху. У будівлі на момент атак не перебували працівники, оскільки вона давно не функціонує. Моторошні фото того, що залишилось від будівлі, публікують у соцмережах.

Російські пропагандисти "звітують", що удар прийшовся нібито по "КП противника". Використали для атаки ФАБ-1500.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій та Херсонській областях блекаут. Після займання підстанції в Мелітополі лунали вибухи, адже її окупанти перетворили на склад боєприпасів