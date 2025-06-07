Зеленский жестко ответил Трампу о "драке детей в парке"

Зеленский подчеркнул: Путин пришел убивать

Президент США Дональд Трамп во время разговора с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Белом доме сравнил войну Украины и России с "бьющимися в парке детьми". Президент Украины Владимир Зеленский ответил ему, что Путин — "убийца, пришедший в парк убивать детей".

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ABC News. Зеленский подчеркнул: "Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей".

Президента Украины также спросили, понимает ли Трамп, какая ситуация в Украине действительно? Зеленский в ответ процитировал слова украинца, потерявшего жену и троих детей в результате удара РФ. Тот не говорил о цифрах, а о том, что ищет жену и детей рядом каждое утро и до сих пор кажется, что это был кошмар.

Ощутить и понять это в полной мере не может не только Трамп, но и те, кто не находится в Украине, а находится "за тысячи миль отсюда". Зеленский также напомнил, что в Украине уже погибло более 630 детей.

В интервью также затронули тему того, как проходила операция "Паутина". Зеленский подчеркнул, что водители фур не знали о миссии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о заявлении Трампа о том, что Украина атакой на стратегическую авиацию РФ вроде бы спровоцировала Путина. Трамп не учитывает, что уже по меньшей мере три года РФ каждую ночь атакует украинцев.