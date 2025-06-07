Як чоловіки старше 18 років можуть виїхати за кордон, розповіли в Міносвіти

Наразі в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік

Виїзд більшості 17-річних юнаків з України пов'язаний не з безпекою чи страхом війни, а з мобілізацією. Однак навіть 18-річні та старшого віку чоловіки можуть перетнути кордон.

Про це "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у матеріалі ""Не йдіть на юристів і менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього і виїзд підлітків за кордон".

"Це — нераціонально. А що саме нераціонально? Те, що це рішення не має нічого спільного з раціональністю. Бо дітей вивозять у 17 років, нібито через страх мобілізації. Ну, вибачте, але мобілізаційний вік — 25 років. І ніхто не планує його змінювати. Ми це постійно повторюємо. Жодних ідей чи пропозицій про зниження віку мобілізації не існує", — наголошує Винницький.

За його словами, наразі Міносвіти створило чимало програм академічної мобільності. Завдяки яким студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років можуть поїхати на семестр за кордон, повчитися — і повернутися.

"Так, зараз воєнний стан. Це означає, що, ну вибачте, на Мальдіви чи до Єгипту просто так не поїдеш погрітися. Тому що в нас є обов’язки — в тому числі обороняти свою країну. Так само це стосується й економічної логіки", — додає заступник міністра.

Він додав, що наразі існує тенденція виїзду хлопців 17 років, але є і 18-19-річні, які повертаються. Адже деякі їдуть не від війни як такої і, побувши за кордоном, розуміють, що в Україні їм краще.

"Якщо людина виїхала, скажімо, зі Львова, Франківська, Тернополя, Рівного, Чернівців, Луцька, Вінниці — з цих регіонів, ми добре розуміємо, що причина виїзду не завжди пов’язана з безпекою. І дуже часто такі люди повертаються через рік або два життя за кордоном. І я особисто вважаю це позитивною тенденцією. Бо вони побачили, яке життя за кордоном, і все одно хочуть повернутися в Україну. Бо тут, на їхню думку, краще", — резюмував Винницький.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міносвіти розповіли, чому насправді виїзд неповнолітніх за кордон не катастрофа.