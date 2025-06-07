Неповнолітні українці масово виїжджають: в Міносвіти розповіли, чому це насправді не катастрофа

Світ уже не раз проживав подібні міграційні хвилі

В Україні спостерігається доволі непогана ситуація з поверненням молодих громадян на батьківщину. Адже понад 20 тисяч українців щороку складають НМТ, аби вступити у державні виші.

Про це "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у матеріалі ""Не йдіть на юристів і менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього і виїзд підлітків за кордон".

За його словами, наразі прикордонна служба збирає дуже загальну статистику про виїзд неповнолітніх з України. Однак вже ці дані мають цікаву тенденцію.

"Ми бачимо достатньо велику кількість осіб, які виїжджають за кордон у віці, наприклад, 16–17 років. А потім ми бачимо досить надихаючу статистику: 18–19-річні, які повертаються. І є статистика, про яку я сьогодні можу говорити відкрито — наші результати реєстрації на НМТ", — каже Винницький.

Він наголошує, що вже два роки поспіль понад 20 тисяч українців за кордоном реєструються на НМТ. І це виключно задля вступу до вишів України, адже європейські коледжі та університети вимагають атестат та спеціальні іспити.

"Відповідно, у 34 країнах, у 55 містах ми забезпечили можливість скласти НМТ. Український центр оцінювання якості освіти організував цю можливість. І те, що ця цифра стабільно тримається на рівні 20 тисяч, це насправді добре. Тому що це означає, що ці учні, перебуваючи за кордоном, усе ж таки обирають українські заклади освіти і вступають саме сюди", — додає заступник міністра.

Водночас він не може спрогнозувати, скільки і коли українців повернеться в Україну. Але вже зараз, попри війну, багато громадян обирають батьківщину, навіть якщо вже виїхали за кордон.

"Я дуже добре розумію, що є велика кількість наших людей, які, навпаки, їдуть туди (за кордон — ред.). Тому що там є певна стабільність, тому що там є певна передбачуваність життя. Чи буде ця стабільність і передбачуваність в Україні найближчим часом? Навряд чи, на жаль. А може, й на добре — не знаю", — каже Винницький.

На його думку, Україна хоч і не має стабільності, але тут є можливості для самореалізації, які більшість шукає. Слід розуміти, що світ не раз переживав хвилі міграції.

"До нас приїдуть ті, хто не боїться змін і бачить себе як чинник цих змін. А від нас поїдуть і надалі будуть їхати ті, для кого зміни — некомфортні, і хто шукає стабільності. Світ уже не раз проживав подібні міграційні хвилі. У Сполучені Штати у XIX столітті люди їхали не за стабільністю, а за можливістю самореалізуватися", — додає заступник міністра.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів "Телеграфу" про абітурієнтів, їхніх батьків та професії, які змінять країну.