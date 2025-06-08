Помилка, якої припускаються тисячі: у Міносвіти розкрили секрет ідеального вибору вишу

Заступник міністра освіти розповів про те, як вибрати ідеальний універ для навчання

Вибір вищого навчального закладу — це не лише пошук якісної освіти, а й пошук комфортного середовища для особистісного розвитку. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький радить абітурієнтам спочатку визначитися з атмосферою, яка їм підходить.

Про критерії вибору університету Михайло Винницький розповів в інтерв'ю "Телеграфу": "Не йдіть на юристів і менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього і виїзд підлітків за кордон". Зокрема, серед іншого він порівняв вибір навчального закладу з пошуком життєвого партнера — у кожного свої пріоритети та вимоги.

Університет — це не тільки лекції

"Що таке хороший чоловік чи хороша жінка? У кожного своя відповідь. Комусь важлива зовнішність. Комусь — можливість поговорити. Комусь ще щось. Ми всі розуміємо цю аналогію із закладом, з університетом — вона абсолютно пряма", — пояснює Винницький.

За словами заступника міністра, навчальне середовище — лише один аспект університетського життя. Не менш важливою є спільнота студентів та викладачів, яка формується навколо навчального процесу.

Повернення до живого спілкування

Винницький нагадує, що пандемія COVID-19 та перші роки війни змусили перейти на дистанційне навчання. Це зменшило увагу до важливості особистого спілкування між студентами та викладачами.

"Але сьогодні ми повертаємося в аудиторії. І це означає, що ми знову фізично бачимо одне одного", — каже чиновник.

Університет як простір для розвитку

Заступник міністра підкреслює багатофункціональність сучасного університету. Це місце для занять спортом, театральної діяльності, студентського самоврядування та різноманітних активностей.

"Це, можливо, місце першої роботи, бо так чи інакше університет завжди дає якісь перші професійні можливості", — додає Винницький. "Це можливість неформального спілкування з викладачами, з друзями, і так далі. Тобто зрозумійте, яке середовище вам комфортне — увійдіть у нього. А вже потім обирайте ті освітні програми, які це середовище пропонує", — впевнений заступник міністра.

Також раніше "Телеграф" писав, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дав цінні поради випускникам шкіл. Він вважає, що зараз найбільший попит є на фахівців, які здатні мислити нестандартно, аналізувати складні дані й приймати відповідальні рішення.