Київські випускники вразили мережу танцями під зливою (відео)

У коментарях почалася серйозна дискусія

У Києві в одній зі шкіл провели урочисте свято під проливним дощем. Випускники влаштували танець під час негоди.

Відео швидко стало вірусним у соцмережах. На кадрах видно, як молоді люди, попри негоду, танцюють просто неба.

Ролик отримав численні відгуки, користувачі соцмереж висловили своє обурення таким святом.

У коментарях мало хто зі захопленням відреагував на такий смілий крок випускників. Інцидент отримав чимало й критики. Деякі коментатори висловили обурення організацією свята.

"Невже не можна було перенести захід в приміщення", "А актової зали нема в школі?" та інші коментарі.

Дехто припустив, що діти самі так схотіли танцювати, тому не варто хвилюватися. Проте декому стало шкода випускників.

"Дітей шкода. Батьки з парасольками й теж шкодують тих діточок… Дівчатка всі при параді… Де адміністрація школи? На що дивляться батьки? В мене слів нема. Якщо діти хотіли подарувати цей танець, тоді проведіть весь захід в школі. І сухо, і спокійно, і в радість", — написала одна з користувачів.

Інша прокоментувала танець під дощем так: "А адміністрація стоїть під парасольками? Бідні діти".

Багато кому прощальний вальс сподобався, але вони вважають, що краще було б провести захід у приміщені школи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час негоди в будинок влучила блискавка. Епічні кадри цього природного явища швидко поширилися в соціальних мережах.