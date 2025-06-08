Ошибка, которую допускают тысячи: в Минобразования раскрыли секрет идеального выбора вуза

Замминистра образования рассказал о том, как выбрать идеальный универ для обучения

Выбор вуза – это не только поиск качественного образования, но и поиск комфортной среды для личностного развития. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий советует абитуриентам сначала определиться с подходящей им атмосферой.

О критериях выбора университета Михаил Винницкий рассказал в интервью "Телеграфу": "Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессии будущего и выезде подростков за границу". В частности, среди прочего он сравнил выбор учебного заведения с поиском жизненного партнера — у каждого свои приоритеты и требования.

Университет – это не только лекции

"Что такое хороший мужчина или хорошая женщина? У каждого свой ответ. Кому-то важна внешность. Кому-то — возможность поговорить. Кому-то еще что-то. Мы все понимаем эту аналогию с заведением, с университетом — она абсолютно прямая", — объясняет Винницкий.

По словам заместителя министра, учебная среда — лишь один аспект университетской жизни. Не менее важно сообщество студентов и преподавателей, которое формируется вокруг учебного процесса.

Возвращение к живому общению

Винницкий напоминает, что пандемия COVID-19 и первые годы войны вынудили перейти на дистанционное обучение. Это снизило внимание на важности личного общения между студентами и преподавателями.

"Но сегодня мы возвращаемся в аудитории. И это значит, что мы снова физически видим друг друга", — говорит чиновник.

Университет как пространство для развития

Замминистра подчеркивает многофункциональность современного университета. Это место для занятий спортом, театральной деятельности, студенческого самоуправления и разнообразных активностей.

"Это, возможно, место первой работы, потому что так или иначе университет всегда дает какие-то первые профессиональные возможности", — добавляет Винницкий. "Это возможность неформального общения с преподавателями, с друзьями, и так далее. То есть поймите, какая среда вам комфортна — войдите в нее.

Также ранее Телеграф писал, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук дал ценные советы выпускникам школ. Он считает, что сейчас самый большой спрос на специалистов, способных мыслить нестандартно, анализировать сложные данные и принимать ответственные решения.