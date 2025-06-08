Українцям знову буде не солодко вже з 9 червня. Чого очікувати

Найближчими днями українцям варто готуватись до "подарунків"

Вже з 9 червня 2025 року нашу планету накриє магнітна буря. Хоча вона буде не 9-бальною, тобто найсильнішою, але вона, ймовірно, очікується "червоною".

Наразі, 8 червня, на Землі тримається низька сонячна активність в 1,2 бала, згідно зі даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Відповідно до оновленого графіка, вже з 9 червня очікується сильна "червона" магнітна буря в 5 балів. Однак вона вируватиме недовго і вже 10 червня опуститься до "оранжевого" рівня, тобто передбачається середньою.

На наступні дні вчені поки що не оновили графік сонячної активності.

Також зауважимо, що це не остаточний прогноз. Дані на цьому графіку оновлюються кожні 10 хвилин, адже на Сонці постійно змінюється геомагнітна погода. Тому прогнози можуть не виправдовуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гороскоп на 8 червня. Ми підготували прогноз для всіх знаків Зодіаку, аби ви були готові до несподіваних поворотів.