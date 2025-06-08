Украинцам снова будет не сладко уже с 9 июня. Чего ожидать

В ближайшие дни украинцам стоит готовиться к "подаркам"

Уже с 9 июня 2025 года нашу планету накроет магнитная буря. Хотя она будет не 9-балльной, то есть самой сильной, но она, вероятно, ожидается "красной".

Сейчас, 8 июня, на Земле держится низкая солнечная активность в 1,2 балла, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Согласно обновленному графику, уже с 9 июня ожидается сильная "красная" магнитная буря в 5 баллов. Однако она будет бушевать недолго и уже 10 июня опустится до "оранжевого" уровня, то есть предполагается средней.

На следующие дни ученые пока не обновили график солнечной активности.

Также заметим, что это не окончательный прогноз. Данные на этом графике обновляются каждые 10 минут, ведь на Солнце постоянно меняется геомагнитная погода. Поэтому прогнозы могут не оправдываться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гороскопе на 8 июня. Мы подготовили прогноз для всех знаков Зодиака, чтобы вы были готовы к неожиданным поворотам.