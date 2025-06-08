Автомобільний гігант може відкрити завод дронів в Україні: що дізналися ЗМІ

Дрони збиратимуть в Україні

Французька компанія Renault може розпочати виробництво безпілотників на потреби української армії. Остаточне рішення поки що не прийнято.

Про це повідомила французька громадська радіостанція FranceInfo. Там нагадали, що у компанії працюють близько 120 тисяч людей у всьому світі.

Зазначається, що міністр оборони Себастьєн Лекорню повідомив напередодні, що великий автомобільний виробник займатиметься збиранням дронів на потреби України. Він не став уточнювати, що це за компанія, проте журналісти зв’язалися з Renault та отримали непряме підтвердження, що посадовець говорив саме про них.

Представники автовиробника повідомили, що уряд Франції справді зв’язався з ними, але зазначили, що "на даному етапі рішення ще не ухвалене".

Попередньо відомо, що компанія може розгорнути виробництво безпосередньо в Україні та розпочати співпрацю з малими та середніми оборонними підприємствами, чиї виробничі лінії знаходяться за сотні кілометрів від фронту.

"Це партнерство є поворотним моментом, що відбувається понад три роки після початку війни в Україні, і є символом періоду європейського переозброєння та заяв про масштабні інвестиції в оборонну промисловість", — йдеться в повідомленні.

Сам Лекорню говорив, що французьким громадянам не доведеться працювати на цих виробничих лініях, оскільки українці перевершують французів у здібностях створювати БПЛА та застосовувати їх у своїй воєнній доктрині. При цьому очікується, що Україна зможе поділитися своїми напрацюваннями щодо застосування БПЛА з Францією, яка "відстає в цьому секторі".

Як повідомлялося раніше, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина" з використанням передових дронів, які були заховані у цивільних вантажівках. Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру.