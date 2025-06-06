Нова вигадка росіян на фронті: український військовий розвіяв страхи

Оптика — не панацея. Котушка на 50 км працює тільки в теорії, вважає Олександр Карпюк

Російські окупанти постійно вдосконалюють своє озброєння, зокрема вбивають українців КАБами із більшою дальністю. Одна з найбільших загроз в тилу та на фронті — від безпілотників. Днями в мережі показали 50-кілометрову котушку оптоволоконного кабелю, виготовленого для росіян. Важить він 3,8 кг.

Ефективність такого кабелю може бути перебільшена, вважає військовий блогер, аеророзвідник Олександр Карпюк (Serg Marco). Зокрема сумніви викликає вага — вона для такої дальності занадто мала.

"Телеграф" з’ясував, що 20-кілометровий кабель важить близько 2 кг, відповідно 50 км має важити орієнтовно 5 кг (при діаметрі нитки 0.25 мм). Для великої відстані краще використовувати більший діаметр, щоб знизити затухання сигналу.

Олександр Карпюк також наголошує — для такої дальності використовують здебільшого дрони типу "крило", з такого котушка обірветься через високу швидкість. Якщо використовувати дрон коптерного типу — то це великий, швидкий та гучний дрон, який легко помітити та збити з автомата. Наприклад, типу "Баба-яга".

"Повільно тягнути "бабу-ягу" на оптиці 50 км — це якась малореальна задача в реальних бойових умовах. Ну і знов же — батка (батарея, — ред) в таких умовах швидше розряджається", — наголошує військовий.

Інше питання — зростання шансу обриву. Навіть у 20-км оптоволоконній котушці ефективність рідко досягає навіть 50%. При такій відстані — вона ще нижча: "Якщо навіть всі умови по плануванню маршруту будуть ідеальні, і на всьому шляху будуть сліпі та глухі бійці, то думаю що шанс долетіти без обриву 10-15%".

Карпюк вважає подібні котушки — демонстрацією технологій. Подібна "оптика" має сенс тільки при пілотуванні дроном над морем.

Довідково: Дрони під керування через оптоволокно неможливо заглушити чи перехопити радіочастоти. Він дає передачу по кабелю якісного відео в режимі реального часу. Підключається кабелем до наземної станції. При далеких польотах сигнал в середині кабелю може втрачатися (адже він світловий і може розсіюватися, поглинатися, а у відсутності нормальної ізоляції на це вплине навіть пил чи волога).

Раніше "Телеграф" розповідав про нову вигадку росіян. Дрони типу "Молнія" переносять FPV-безпілотники типу "Скворец". Таким чином, вони не втрачають ресурс батареї, щоб долетіти.