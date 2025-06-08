Автомобильный гигант может открыть завод дронов в Украине: что узнали СМИ

Дроны будут собирать в Украине

Французская компания Renault может начать производство беспилотников на нужды украинской армии. Окончательное решение пока не принято.

Об этом сообщила французская общественная радиостанция Franceinfo. Там напомнили, что в компании работают около 120 тысяч человек по всему миру.

Отмечается, что министр обороны Себастьен Лекорню сообщил накануне, что крупный автомобильный производитель будет заниматься сборкой дронов на нужды Украине. Он не стал уточнять, что это за компания, однако журналисты связались с Renault и получили косвенное подтверждение, что чиновник говорил именно о них.

Представители автопроизводителя сообщили, что правительство Франции действительно связалось с ними, но отметили, что "на данном этапе решение еще не принято".

Предварительно известно, что компания может развернуть производство непосредственно в Украине и начать сотрудничество с малыми и средними оборонными предприятиями, чьи производственные линии находятся в сотнях километров от фронта.

"Это партнерство представляет собой поворотный момент, происходящий спустя более трех лет после начала войны в Украине, и является символом периода европейского перевооружения и заявлений о масштабных инвестициях в оборонную промышленность", — говорится в сообщении.

Сам Лекорню говорил, что французским гражданам не придется работать на этих производственных линиях, поскольку украинцы превосходят французов в способностях создавать БПЛА и применять их в своей военной доктрине. При этом ожидается, что Украина сможет поделиться своими наработками в области применения БПЛА с Францией, которая "отстает в этом секторе".

Как сообщалось ранее, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина" с использованием передовых дронов, которые были спрятаны в гражданских грузовиках. Она стала самой масштабной атакой дронов на российскую военную инфраструктуру.