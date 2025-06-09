Трамп захоче припинити допомогу Україні, але все не так погано — Foreign Policy

Україна має шанс перемогти навіть без підтримки США

Після приходу Дональда Трампа до влади в США серед західних чиновників зріс рівень скепсису щодо того, чи зможе Україна перемогти у війні проти Росії, але ЗСУ знову показали, що впадати у відчай зарано. І хоча сам Трамп хоче звинуватити обидві сторони та відсторонитися від війни в Європі, проте навряд чи США припинять обмін розвідданими з українською армією.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy. Наголошується, що рішучість України до продовження боротьби не згасла, її військова промисловість вже освоїла виробництво передових систем озброєння, а Сили оборони змогли розгромити російський флот у Чорному морі та підкосити можливості стратегічної авіації.

До того ж є плани, які дозволять українцям перемогти, навіть якщо США повністю припинять підтримку. Хоча видання вважає, що до цього не дійде.

Автори матеріалу переконані, що найімовірнішим буде варіант того, що Трамп звинуватить і Київ та Москву у війні, після чого припинить постачання зброї ЗСУ. Однак повної відмови від України не буде.

"Американські політики, серед яких більшість республіканців, розуміють, що Вашингтон може втратити занадто багато від потенційного українського краху. Сполучені Штати можуть і, ймовірно, нададуть пропозиції, аналогічні до попередньої підтримки, якщо це не коштуватиме Вашингтону надто дорого", — йдеться у статті.

Наприклад, йдеться про збереження супутникової розвідки, яка є очима та вухами для української армії. При цьому повноцінно її замінити на європейський аналог не вийде. США не відмовлятимуться від передачі розвідданих, оскільки це відносно недорого, а також дозволяє Вашингтону "тримати руку на пульсі" та розуміти, що відбувається на лінії фронту.

Тому перемога України тепер багато в чому залежить від підтримки Європи та її можливостей.

Також видання зазначає, що українська оборонка також не стоїть на місці, а стала однією з найпередовіших на всьому Європейському континенті і вже може на 40% забезпечити свою армію озброєнням самостійно. Якщо так піде далі, то європейським арміям буде дешевше та простіше закуповувати зброю на власні потреби України, ніж у США.

"Українці, зрозуміло, виснажені війною і прагнуть повернутися до нормального життя. Але стратегія Путіна щодо руйнування морального духу шляхом бомбардувань мирних жителів не працює. Це росіянам доводиться турбуватися про моральний дух, оскільки все більше солдатів гине, а санкції душать економіку країни. Українці — і Європа може подякувати їм за це — демонструють винахідливість та стійкість, які приносять їм підтримку Заходу. Якщо Сполучені Штати не збираються бути поруч із ними, то Європа повинна — і вона може. Фактично, це відбувається зараз", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, колишній посол у США Валерій Чалий раніше розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що Трампа влаштує варіант України як буферної зони між Росією та Заходом.