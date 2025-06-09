Трамп захочет прекратить помощь Украине, но все не так плохо — Foreign Policy

У Украины есть шанс победить даже без поддержки США

После прихода Дональда Трампа ко власти в США среди западных чиновников возрос уровень скепсиса относительно того, сможет ли Украина победить в войне против России, но ВСУ вновь показали, что унывать рано. И хотя сам Трамп хочет обвинить обе стороны и отстраниться от войны в Европе, однако вряд ли США прекратят обмен разведданными с украинской армией.

Об этом говорится в материале Foreign Policy. Отмечается, что решимость Украины к продолжению борьбы не угасла, ее военная промышленность уже освоила производство передовых систем вооружения, а ее Силы обороны уже смогли разгромить российский флот в Черном море и подкосить возможности стратегической авиации.

К тому же есть планы, которые позволят украинцам одержать победу, даже если США полностью прекратят поддержку. Хотя издание считает, что до этого не дойдет.

Авторы материала убеждены, что наиболее вероятным будет вариант того, что Трамп обвинит и Киев и Москву в войне, после чего прекратит поставки оружия ВСУ. Однако полного отказа от Украины не будет.

"Американские политики, среди которых большинство республиканцев, понимают, что Вашингтон может потерять слишком много от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, предоставят предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не будет стоить Вашингтону слишком дорого", — говорится в статье.

Например, речь идет о сохранении спутниковой разведки, которая является глазами и ушами для украинской армии. При этом, полноценно ее заменить на европейский аналог не получится. США не будут отказываться от передачи разведданных, поскольку это относительно недорого, а также позволяет Вашингтону "держать руку на пульсе" и понимать, что происходит на линии фронта.

Поэтому победа Украины теперь во многом зависит от поддержки Европы и ее возможностей. И издание говорит, что есть основания полагать, что просто словами поддержки не обойдется — страны ЕС за последние годы увеличили военные бюджеты с 218 миллиардов евро до 327 миллиардов. При этом в планах до 2027 года увеличить их еще на 100 миллиардов.

Также издание отмечает, что украинская оборонка тоже не стоит на месте, а стала одной из самых передовых на всем Европейском континенте и уже может на 40% обеспечить свою армию вооружением самостоятельно. Если так пойдет дальше, то европейским армиям будет дешевле и проще закупать оружие на собственные нужды у Украины, чем в США.

"Украинцы, понятно, измотаны войной и жаждут вернуться к нормальной жизни. Но стратегия Путина по разрушению морального духа путем бомбардировок мирных жителей не работает. Это россиянам приходится беспокоиться о моральном духе, поскольку все больше солдат гибнет, а санкции душат экономику страны. Украинцы — и Европа может поблагодарить их за это — демонстрируют находчивость и стойкость, которые приносят им поддержку Запада. Если Соединенные Штаты не собираются быть рядом с ними, то Европа должна — и она может. Фактически, это происходит сейчас", — говорится в материале.

Напомним, бывший посол в США Валерий Чалый ранее рассказал в интервью "Телеграфу", что Трампа устроит вариант Украины, как буферной зоны между Россией и Западом.