Кремль має свою мету: експерт пояснив, навіщо Росії потрібен прорив на Дніпропетровщину

Мета росіян полягає не в захопленні Харкова, Сум чи Дніпропетровська

У Генеральному штабі ЗСУ спростували черговий інформаційний вкид Росії про нібито прорив на територію Дніпропетровської області. В той час як у Telegram-каналах та на сторінках російських пропагандистів поширюються повідомлення про вихід армії РФ на адміністративну межу регіону, реальна ситуація залишається дещо іншою.

Дезінформацію активно просувають не лише Z-канали, а й російське Міноборони та офіційні представники Кремля. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "бойові дії на території Дніпропетровської області відбуваються в рамках створення буферної зони".

Однак речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі каналу "Київ24" чітко дав зрозуміти: ворог на адміністративну межу не виходив, а розповсюджувані РФ твердження не відповідають дійсності. Таку ж заяву зробив і очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Що показує аналітика відкритих джерел

Оцінки OSINT-груп підтверджують відсутність прориву. Зокрема, DeepState фіксує найменшу відстань від позицій росіян до кордону Дніпропетровщини у 600 метрів. LiveUAmap – понад кілометр, в той час, коли американський Інститут вивчення війни вказує на 3 кілометри. Жоден з проєктів не підтверджує перетину межі області.

Інформацію про нібито просування росіяни почали поширювати своїми каналами ще 22 травня – тоді фейк запустив пропагандист Володимир Соловйов, а потім його підхопив Юрій Подоляка. За їхніми словами, війська РФ нібито "вийшли до кордону доволі широким фронтом".

Елемент ІПСО

У коментарі "Телеграфу" військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов наголосив, що цей фейк є типовою інформаційно-психологічною операцією (ІПСО). За його словами, такі кампанії мають три основні цільові аудиторії:

українська аудиторія – і цивільне населення, і військово-політичне керівництво; російське населення – для імітації успіхів; західні партнери України.

"Постає питання: для чого це робиться? Для того, аби показати можливість масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій", – повідомив експерт.

Дмитро Снєгирьов

Снєгирьов нагадав, що чергове вкидання фейку про Дніпропетровщину відбулося на тлі підготовки до нового раунду Стамбульських перемовин та обміну військовополоненими. Раніше, за його словами, росіяни вже намагалися "розхитати" інформаційний простір темою нібито відмови України забирати тіла загиблих, тепер – знову заговорили про буферну зону.

"Ба більше, місяць тому вони також давали інформацію щодо прориву на адмінкордоні Дніпропетровської області. Тоді вони навіть давали дані об'єктивного контролю – фото, які, щоправда, взагалі не мали жодного відношення до адмінкордонів Дніпропетровської, Донецької областей", – нагадав політолог.

Снєгирьов також пояснив логіку фейків: Росія натякає, що в разі, якщо Україна не піде на ультиматум про виведення військ із Донеччини, то вона "залишає за собою право масштабувати театр бойових дій". І в цьому випадку мова йде про ті області, які Росія "не включила до свого складу офіційно", а саме – Сумську, Харківську та Дніпропетровську.

"У Харківській та Сумській областях вони мають певні тактичні успіхи. Якраз для того, щоби показати і внутрішньому споживачеві, і західній аудиторії практичну реалізацію сценарію створення так званої буферної зони", – пояснив експерт.

Що насправді планують росіяни

Основна мета тактики, яку використовують росіяни, за словами Снєгирьова, – не стільки захопити нові території, скільки продемонструвати готовність масштабувати театр бойових дій. Водночас попри тактичні просування, РФ не має достатніх сил для наступу вглиб території.

"Оперативних резервів немає. Можливість контролю росіянами ділянки умовно 2-3 кілометри в ширину я не виключаю. Але сценарії виходу безпосередньо на захоплення обласних центрів – Сум, Харкова, Запоріжжя чи Херсону – абсолютно не розглядаються", – повідомив аналітик.

Снєгирьов підкреслив, що сама поява фейку про прорив на Дніпропетровщину – це свідчення того, що військовим шляхом Росія не здатна досягти успіху на Донеччині.

"Вони розуміють, що військовим шляхом взяти під контроль Донецьку область, не кажучи й про Запорізьку, Херсонську, можливості немає. Попереду штурми Слов’янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки – великих промислових міст. А у них втрати тільки за Бахмут були до 60 тисяч особового складу", – наголосив експерт.

Про гострий кадровий дефіцит в рядах російської армії свідчить перекидання на Часів Яр полку ФСБ – за словами Снєгирьова, це показує, що окупанти готові збирати всіх, кого тільки можна відправити на поле бою. Також у РФ спостерігається зниження кількості добровольців – до прикладу, у Башкирії одноразові виплати зменшити з 1,6 млн до 1 мільйона рублів, що вказує на зростаючі фінансові труднощі.

"Розуміючи неможливість військового сценарію захоплення території Донецької області, вони йдуть на відвертий шантаж. І використовують можливості розширення театру бойових дій за рахунок Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей", – підсумував політолог.

Чого чекати далі?

Окремим елементом тактики Росії, як вважає Снєгирьов, буде активізація вогневого ураження території Дніпропетровської області. Як зазначає він, йдеться на лише про використання FPV-дронів, які зараз активно виконують функцію блокування логістики, а й про системне застосування ствольної та реактивної артилерії.

"Відстань дозволяє, тому прифронтові населені пункти вони, скоріше за все, просто будуть стирати з лиця землі", – зауважив політолог.

Ресурсу для масштабного наступу Росія не має, однак йдеться про вихід на відстань, з якої можна здійснювати постійне вогневе ураження по обласних центрах.

"Їм треба дотягнутися ствольною артилерією, щоби створити масові міграційні потоки. Ну і, звичайно, паніку, хаос, а також елемент тиску на військово-політичне керівництво та цивільне населення", – розповів експерт.

Таким чином, основний розрахунок росіяни покладають наразі не на захоплення великих міст чи просування вглиб областей, а на створення обставин, в яких вони зможуть обстрілювати обласні центри, змушувати населення тікати, а українську владу – діяти під тиском та приймати рішення, які будуть вигідні саме РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ситуація залишається вкрай складною і на Сумщині — російські війська продовжують наступ і займають нові позиції. Лінія фронту вже наблизилась до обласного центру менш ніж на 20 кілометрів.