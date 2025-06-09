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"Бензоколонка" маскується під країну. Військовий експерт пояснив удари України по НПЗ Росії

Автор
Ігор Тимофєєв
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Горить російський НПЗ
Горить російський НПЗ. Фото Колаж "Телеграф"

Слід перебити ланцюжки постачання російських нафтопродуктів

Російські нафтопереробні заводи і нафтобази входять до пріоритетного списку цілей — Україна завдає ударів по них, робить оцінку збитків і атакує повторно, якщо не досягла успіху.

Про це інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен. Він пояснив, чому Україна атакує російську нафтову промисловість.

Більше читайте у публікації: "Є три варіанти завершення війни для Путіна: британський генерал про те, чого чекати від росіян влітку".

За його словами, атаки на економічні цілі — один зі способів, яким Україна потенційно може дестабілізувати Росію в майбутньому.

— Це нагадує вислів сенатора Маккейна: що Росія — не більше, аніж бензоколонка з ядерною зброєю, яка маскується під країну. Що справді потрібно зробити (і я думаю, Україна вже це зробила), це скласти карту складових ланцюжків постачання: від видобутку до переробки й експорту. І подивитися, де в цьому ланцюжку є вразливості, і які ланки найкраще вражати, — каже військовий експерт.

Він нагадав, що за останні три місяці ми бачили чимало ударі по нафтопереробних заводах РФ.

— Атаки на "тіньовий флот" або (у дипломатичному сенсі) робота над тим, щоб його обмежили через вторинні санкції, про які згадував Трамп — у розмірі 500% — проти країн, які закуповують російську нафту, газ і уран у майбутньому? Отже, де ці вразливі місця? Саме їх треба картографувати й бити по них, — наголошує британський генерал.

На його думку, подібні речі Україна має робити і в суто військовій площині.

— Які є лінії комунікації, виробництва і транспортування пального до лінії фронту? Бо, як сказав генерал Паттон 1944 року після висадки в Нормандії: "Люди можуть їсти свої ремені, але я мушу мати пальне", — підсумував Чіп Чепмен.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому знищення російських стратегічних ракетоносців – не головне.

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#НПЗ #Нафтобаза