Терехов бідує чи жирує? Стала відома зарплата мера Харкова (документ)

Терехов заробляє дуже мало, але лише на папері

Ігор Терехов отримує зарплату, яка є значно нижчою у порівнянні з зарплатами мерів інших міст. Принаймні, на папері.

Видання "Телеграф" звернулось до Харківської міської ради з офіційним запитом про розмір заробітної плати міського голови. За інформацією з офіційної відповіді міськради, щомісячний оклад мера складав всього 16 940 гривень у 2024 році.

Юридичний департамент міськради розглянув звернення та надав відповідь через службу бухгалтерського обліку. Згідно з документом, у 2024 році посадовий оклад Терехова становив 16 940 гривень, а у 2025 році його підвищили до 26 492 гривень.

Цікаво, що питання про премії та матеріальну допомогу залишились без відповіді. Міська рада проігнорувала запитання про суми матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення під час відпустки.

Втім, схоже, що основна частина доходів мера формується не з посадового окладу, а з інших джерел. Згідно з декларацією Ігоря Терехова за 2024 рік, грошове забезпечення Ігоря Терехова на посаді міського голови Харкова за минулий рік склали 2 001 327 грн (166 777 місяць), що означає, що крім посадового окладу Терехов отримував ще інші доплати.

Зарплата високопосадовців складається з кількох компонентів, і посадовий оклад – це лише базова частина винагороди. До неї часто додаються премії за результати роботи, надбавки за вислугу років, доплати за особливі умови праці, матеріальна допомога та інші виплати. Саме тому реальні доходи чиновників часто у рази перевищують офіційно заявлений посадовий оклад.

До 2024 року зарплата держслужбовця мала таке співвідношення: 40% — оклад, 60% — варіативна складова: премії, надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність праці через брак кадрів, коли один працівник виконував роботу за декількох. Тепер же премія не може перевищувати 30%.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки заробляє мер Вінниці. Є офіційні дані за 2024 рік.