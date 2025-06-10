Терехов бедствует или жирует? Что скрывают подчиненные мэра Харькова

Терехов зарабатывает очень мало, но только на бумаге

Игорь Терехов получает зарплату, которая значительно ниже по сравнению с зарплатами мэров других городов. По крайней мере, на бумаге.

Издание "Телеграф" обратилось в Харьковский городской совет с официальным запросом о размере заработной платы городского головы. По информации из официального ответа горсовета, ежемесячный оклад мэра составлял всего 16 940 гривен в 2024 году.

Юридический департамент горсовета рассмотрел обращение и дал ответ через службу бухгалтерского учета. Согласно документу, в 2024 году должностной оклад Терехова составил 16940 гривен, а в 2025 году его повысили до 26492 гривен.

Интересно, что вопросы о премиях и материальной помощи остались без ответа. Городской совет проигнорировал вопрос о суммах материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления во время отпуска.

Впрочем, похоже, что основная часть доходов мэра формируется не из должностного оклада, а из других источников. Согласно декларации Игоря Терехова за 2024 год, денежное довольствие Игоря Терехова в должности городского головы Харькова за прошлый год составили 2 001 327 грн (166 777 месяц), что означает, что кроме должностного оклада Терехов получал еще другие доплаты.

Зарплата чиновников состоит из нескольких компонентов, и должностной оклад – это лишь базовая часть вознаграждения . К ней часто прилагаются премии за результаты работы, надбавки за выслугу лет, доплаты за особые условия труда, материальная помощь и другие выплаты. Именно поэтому реальные доходы чиновников часто превышают официально заявленный должностной оклад.

До 2024 года зарплата госслужащего имела такое соотношение: 40% — оклад, 60% — вариативная составляющая: премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров, когда один работник выполнял работу за несколько. Теперь же премия не может превышать 30%.

Ранее Телеграф также писал, сколько зарабатывает мэр Винницы. Имеются официальные данные за 2024 год.