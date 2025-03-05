Більш ніж вісім мінімалок. Скільки заробляє голова Рівненської області (документ)
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В Рівненській ОВА надали відповідь на запит
Олександр Коваль, голова Рівненської ОВА, у 2024 році отримував посадовий оклад, який варіювався від 64 977 грн до 90 236 гривень. У січні 2025 року його зарплата після стягнення податків склала 69 430 гривень.
Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит "Телеграфа". У Рівненській ОВА повідомили, що заробітна плата очільника області протягом 2024 року змінювалася.
В середньому, він отримував близько 80 тисяч гривень до стягнення податків.
Найвища виплата Коваля була у жовтні 2024 року – 72 640, 35 грн після вирахування податків.
Протягом року його дохід мав наступний вигляд:
- січень 2024 – 64 977,18 грн;
- лютий 2024 – 61 883, 03 грн;
- березень 2024 – 64 977, 18 грн;
- квітень 2024 – 63 331, 55 грн;
- травень 2024 – 66 635, 80 грн;
- червень 2024 – 69 664, 70 грн;
- липень 2024 – 65 499, 29 грн;
- серпень 2024 – 56 026, 24 грн;
- вересень 2024 – 68 476, 52 грн;
- жовтень 2024 – 72 640, 35 грн;
- листопад 2024 – 72 325, 79 грн;
- грудень 2024 – 56 131, 11 грн.
Протягом року він не отримував матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань або для оздоровлення під час щорічної відпустки.
Станом на грудень 2024 року, мінімальна заробітна плата в Україні становила 8 тисяч гривень. Отже, вже за січень 2025 року Олександр Коваль отримав виплату, еквівалентну 8,6 "мінімалок" в Україні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою є заробітна плата у голови окупованої Луганської області Артема Лисогора.