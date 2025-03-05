Більш ніж вісім мінімалок. Скільки заробляє голова Рівненської області (документ)

В Рівненській ОВА надали відповідь на запит

Олександр Коваль, голова Рівненської ОВА, у 2024 році отримував посадовий оклад, який варіювався від 64 977 грн до 90 236 гривень. У січні 2025 року його зарплата після стягнення податків склала 69 430 гривень.

Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит "Телеграфа". У Рівненській ОВА повідомили, що заробітна плата очільника області протягом 2024 року змінювалася.

В середньому, він отримував близько 80 тисяч гривень до стягнення податків.

Найвища виплата Коваля була у жовтні 2024 року – 72 640, 35 грн після вирахування податків.

Протягом року його дохід мав наступний вигляд:

січень 2024 – 64 977,18 грн;

лютий 2024 – 61 883, 03 грн;

березень 2024 – 64 977, 18 грн;

квітень 2024 – 63 331, 55 грн;

травень 2024 – 66 635, 80 грн;

червень 2024 – 69 664, 70 грн;

липень 2024 – 65 499, 29 грн;

серпень 2024 – 56 026, 24 грн;

вересень 2024 – 68 476, 52 грн;

жовтень 2024 – 72 640, 35 грн;

листопад 2024 – 72 325, 79 грн;

грудень 2024 – 56 131, 11 грн.

Протягом року він не отримував матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань або для оздоровлення під час щорічної відпустки.

Станом на грудень 2024 року, мінімальна заробітна плата в Україні становила 8 тисяч гривень. Отже, вже за січень 2025 року Олександр Коваль отримав виплату, еквівалентну 8,6 "мінімалок" в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою є заробітна плата у голови окупованої Луганської області Артема Лисогора.