Більше за лікаря, вчителя і військового разом узятих: скільки заробляє мер Вінниці (документ)

Скільки заробляє мер Вінниці? Офіційні дані за 2024 рік

Зарплата українських чиновників складається з посадового окладу та різноманітних надбавок, які залежать від стажу, посади та інших факторів. До прикладу, Сергій Моргунов, міський голова Вінниці, заробляє приблизно 40 000 грн

"Телеграф" отримав відповідь на запит щодо офіційних доходів мера Вінниці Сергія Моргунова за 2024 рік і січень 2025 року. Відповідно до офіційних даних, за 2024 рік міському голові Вінниці було нараховано 534 001,89 грн. Із цієї суми після вирахування всіх податків і зборів він фактично отримав 419 210,18 грн.

Посадовий оклад Моргунова за рік склав 225 765,63 грн, проте основну частину доходу сформували премії та надбавки.

У першому місяці 2025 року міському голові було нараховано 52 689,85 грн, з яких після відрахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору він отримав 40 044,29 грн.

Посадовий оклад Моргунова на початок 2025 року складає 23 784,87 грн.

Таким чином, зарплата мера Вінниці є значно нижчою за доходи очільників обласних адміністрацій, однак залишається стабільною та складається не лише з окладу, а й з премій та надбавок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, заробляє понад 100 тисяч гривень у місяць.