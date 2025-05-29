Путін після України може атакувати віддалену країну: там уже вживають заходів

Наступною метою Росії може стати Арктичний регіон

Якщо Росія не зупиниться в Україні, її наступною метою може стати встановлення контролю над Арктикою. Це поставить під загрозу безпеку низки північних країн, зокрема Ісландії.

Про це розповіла прем’єр Ісландії Кріструн Фростадоуттир під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє Укрінформ. За її словами, загроза від Росії зараз не видається чимось далеким.

"Ми мали дуже конструктивне обговорення щодо арктичної безпеки. Ми знаємо про ситуацію на Півночі, це для нас дім, а не концептуальна ідея, це місце, же ми живемо. Російська агресія проти України має для нас значення, навіть якщо відбувається далеко. Якщо вони переможуть на східному фланзі, вони можуть звернути свої погляди на Північ, де живемо ми", — сказала чиновниця.

Як відомо, Ісландія не має збройних сил, оскільки країна знаходиться далеко від Європейського континенту. Водночас як частина НАТО Ісландія підтримує військову інфраструктуру для авіації та морських сил Альянсу.

Фростадоуттір зазначила, що її країна готова збільшити оборонні витрати і вже почала втілювати нову національну безпекову політику.

"Росія залишається найбільш суттєвою та жахливою загрозою для нашої безпеки. Я знаю, що Ісландія традиційно є гордою мирною державою, і це робить ваш внесок у зусилля Альянсу навіть вагомішим. Тому що для того, щоб зберегти мир, нам потрібно переключитися на мислення воєнного часу", — додав Рютте.

Варто зазначити, що Ісландія знаходиться на відстані приблизно 2200 кілометрів від Мурманська, біля якого розташована база стратегічної авіації "Оленья", звідки літаки вилітають бомбити Україну. Для порівняння від Києва до Мурманська приблизно така сама відстань — трохи більше ніж 2000 кілометрів.

Ісландія на карті Арктики

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Естонії Ханно Певкур теж нещодавно заявляв, що у разі завершення війни в Україні сотні тисяч російських солдатів будуть готові до нападу на європейські країни.