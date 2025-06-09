Росія запустила по Україні майже 500 дронів і ракет. Що атакували найбільше (карта)

Зафіксовано влучання у 10 локаціях

Росія встановила новий абсолютний рекорд з кількості повітряних цілей, якими атакувала Україну у ніч на 9 червня. Вибухи лунали у більшості областей, але основною ціллю, ймовірніше, була Рівненщина.

Про це повідомляють Повітряні сили України (ПС). Зазначається, що у мережі також з'явилась мапа руху російських ракет та дронів під час атаки.

"Новий абсолютний рекорд: РФ атакувала Україну 499 повітряними цілями", — йдеться у повідомленні.

Зокрема:

479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл.;

10 крилаті ракети Х-101 із Саратовської обл.;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

1 крилата ракета Х-35 із ТОТ АР Крим.

Влучання зафіксовано у 10 локаціях, а падіння збитих уламків у — 17. Окрім того, у мережі вже показали рух цих повітряних цілей над Україною. На відео видно, що більшість цілей прямували на захід України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому місто Дубно, по якому б'ють "Кинджалами" важливе для росіян і де воно знаходиться.