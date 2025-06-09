Ракетна атака на Україну: окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники та випустили ракети (оновлюється)

Ворог задіяв у нападі на Україну залишки своєї стратегічної авіації

Російські окупанти влаштували чергову ракетну атаку на Україну в ніч з 8 на 9 червня. Ворог задіяв у нападі недобиті стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95МС з аеродромів "Олєнья" та "Енгельс-2". Для нападу росіяни використали "ракети-вбивці" Х-22, крилаті ракети Х-101 та низку інших видів озброєння, мішенями знову обрали цивільну інфраструктуру України.

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03:35 Підтверджено пуски Х-101 бомбардувальниками Ту-95МС. Щодо балістики: припускається, що усі пуски "балістичних ракет" з боку Брянщини – робота РЕБ. Моніторингові канали повідомляють про зникнення запущених росіянами "цілей" та про повну відсутність вибухів. Реальними були пуски "Кинджалів" по Рівненщині та пуски балістики по Сумщині та Кременчуку.

"Стосовно балістики оцієї будемо розбиратись, чи то там половина реб, чи просто підкидали біля держкордону один Іскандер декілька разів. В будь якому випадку загроза балістики триває, на виходи прохання реагувати все ж таки", – повідомив моніторинг.

03:25 Кількість випущених окупантами балістичних ракет зросла до 18. Попередньо, балістика йшла курсом саме на Чернігівську область, а не тільки на Київ / Бориспіль. Моніторингові канали поки що не можуть точно визначити цей момент. Також поки що незрозуміло, чи були це реальні ракети, або робота російських засобів РЕБ, щоб заплутати системи ППО.

03:20 Окупанти також запускали балістичні ракети з Курської області курсом на Охтирку та ракети з Воронєжа курсом на Кременчук. Додалися повторні пуски з Брянська на Київ, Ніжин та Бориспіль. Загалом в цей район вже було випущено приблизно 12 балістичних ракет.

03:15 Вже дев'ять балістичних ракет випущено ворогом у район Києва та на Ніжин/Бориспіль. Повідомляється також про пускові маневри Ту-95МС, цього разу пуски можуть бути не імітаційними.

03:10 Росіяни випустили в район Києва не менше шести балістичних ракет з району Брянська. Попередньо, обстрілювати намагаються Ніжин та Бориспіль.

03:05 Пуск "Кинджалів", також пуски балістичних ракет з Брянська по Києву. "Кинджали" взяли курс на західні регіони, попередньо на Дубно.

03:00 МіГ-31К з ракетою "Кинджал" у повітрі. Тим часом пуски з Ту-95МС не підтвердилися – скоріше за все, імітаційні. Ворог продовжує гнати "стратегів" на пускові рубежі.

02:25 Попередньо, Ту-95МС здійснили пускові маневри з району першого пускового рубежу. Якщо пуски були реальними, за годину ракети можуть бути у повітряному просторі України.

02:15 Ракету Х-31П ліквідовано, поки що без ракетної загрози.

02:10 Зафіксовано протирадіолокаційну ракету Х-31П курсом на Чорноморськ Одеської області.

02:00 Російські Ту-22М3 випустили чотири ракети Х-22 по непрацюючим "вишкам Бойка" у Чорному морі. За попередніми даними, росіянам вдалося вразити дуже багато риби, є й влучання по пустих платформах. Літаки тим часом втікають назад на аеродром "Енгельс-2". Ту-95МС продовжують рух до пускових.

01:45 Російські Ту-22М3 вже в акваторії Чорного моря. Тим часом Ту-95МС повзуть до пускових рубежів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.