Спека відступає, але розслаблятись не варто: яким областям погода підкине сюрприз

Погода в Україні зміниться вже 12 червня

Спека відступає: 12 червня українців чекають потужні дощі та грози. Атмосферний фронт принесе кардинальні зміни погоди по всій країні.

За даними синоптиків, 12 червня атмосферний фронт зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, місцями з грозами/ Найактивніші опади очікуються на Чернігівщині, Сумщині та в центральних областях. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Температура повітря та опади 12 червня

Температура повітря суттєво знизиться порівняно з попередніми днями. У західних та північних регіонах термометри покажуть лише 16-18 градусів тепла. Це стане справжнім полегшенням після спекотних днів.

Температура повітря 12 червня

Центральні області України отримають комфортних 17-20 градусів. Водночас схід та південь країни залишаться під впливом літніх температур — там стовпчики термометрів показуватимуть до 26 градусів.

Де пройдуться грози 12 червня

Грозова активність розпочнеться ще 11 червня на заході України. Потім атмосферний фронт поступово переміститься на північ та центр країни. Проте комфортні температури порадують українців ще до кінця тижня — стовпчики термометрів не перевищуватимуть приємних +23 за Цельсієм.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що синоптик здивував прогнозом погоди на червень. Згодом знову вжарить до +40.