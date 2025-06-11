Жара отступает, но расслабляться не стоит: каким областям погода подкинет сюрприз

Погода в Украине сменится уже 12 июня

Жара отступает: 12 июня украинцев ждут мощные дожди и грозы. Атмосферный фронт приведет к кардинальным изменениям погоды по всей стране.

По данным синоптиков, 12 июня атмосферный фронт будет обуславливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами. Самые активные осадки ожидаются в Черниговской, Сумской и центральных областях.

Температура воздуха и осадков 12 июня

Температура воздуха существенно снизится по сравнению с предыдущими днями. В западных и северных регионах термометры покажут всего 16-18 градусов тепла. Это станет подлинным облегчением после жарких дней.

Температура воздуха 12 июня

Центральные области Украины получат комфортные 17-20 градусов. В то же время, восток и юг страны останутся под влиянием летних температур — там столбики термометров будут показывать до 26 градусов.

Где пройдут грозы 12 июня

Грозовая активность начнется еще 11 июня на западе Украины. Затем атмосферный фронт постепенно переместится на север и центр страны. Тем не менее, комфортные температуры порадуют украинцев еще до конца недели — столбики термометров не будут превышать приятных +23 по Цельсию.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что синоптик удивил прогнозом погоды на июнь. Впоследствии снова ужарит до +40.