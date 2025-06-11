Укр

Жара отступает, но расслабляться не стоит: каким областям погода подкинет сюрприз

Автор
Алла Набок
Дата публикации
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Автор
Погода Новость обновлена 11 июня 2025, 06:57
Погода. Фото Коллаж "Телеграфа"

Погода в Украине сменится уже 12 июня

Жара отступает: 12 июня украинцев ждут мощные дожди и грозы. Атмосферный фронт приведет к кардинальным изменениям погоды по всей стране.

По данным синоптиков, 12 июня атмосферный фронт будет обуславливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами. Самые активные осадки ожидаются в Черниговской, Сумской и центральных областях.

Температура воздуха и осадков 12 июня

Температура воздуха существенно снизится по сравнению с предыдущими днями. В западных и северных регионах термометры покажут всего 16-18 градусов тепла. Это станет подлинным облегчением после жарких дней.

Температура воздуха 12 июня
Температура воздуха 12 июня

Центральные области Украины получат комфортные 17-20 градусов. В то же время, восток и юг страны останутся под влиянием летних температур — там столбики термометров будут показывать до 26 градусов.

Где пройдут грозы 12 июня
Где пройдут грозы 12 июня

Грозовая активность начнется еще 11 июня на западе Украины. Затем атмосферный фронт постепенно переместится на север и центр страны. Тем не менее, комфортные температуры порадуют украинцев еще до конца недели — столбики термометров не будут превышать приятных +23 по Цельсию.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что синоптик удивил прогнозом погоды на июнь. Впоследствии снова ужарит до +40.

Теги:
#Погода #Дожди #Грозы