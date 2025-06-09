Похолодає до +6? Коли в Україні спаде спека

Синоптики порадували прогнозом

На зміну першій літній спеці в Україну прийде чимале похолодання. Аже в деяких регіонах температура опуститься аж до +6 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що з 10 червня в більшості регіонів стовпчик термометра показуватиме до +24 градусів. Проте зауважимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли спаде спека в Україні

Вже з вівторка, 10 червня, зранку на заході України буде до +6 градусів, а на півночі — до +12 градусів. На сході та в центрі країни синоптики прогнозують до +11 градусів зранку, а на півдні стовпчик термометра покаже до +17 градусів.

Але вже після обіду сонце пригріє аж від +22 до +25 градусів. За даними Укргідрометцентру, на півдні буде до +30 градусів. При цьому значних опадів по всій території країни не прогнозують. Сила вітру сягатиме до 12 м/с.

Погода в Україні 10 червня

Погода в Україні 10 червня

У середу, 11 червня, буде тепліше, адже повітря прогріється до +23 градусів майже по всій Україні. Проте центральні, північні та південні області очікує дощ з грозою.

Погода в Україні 11 червня

Протягом усього тижня в Україні триматиметься помірно тепла погода, однак на сході, заході та в центральних областях стовпчик термометра показуватиме вищі показники, ніж в інших регіонах. Синоптики не прогнозують до кінця тижні сильної спеки до +40 градусів.

Зауважимо, що у низці регіонів на 9-10 червня оголошено підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано не тільки з надмірною температурою, а й з вітром.

Нагадаємо, нещодавно сильний град накрив значну частину України. Негода побила майже всю городину

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики спрогнозували погоду на кінець червня. Вже відомо, чи очікувати українцям спеки.