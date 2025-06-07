Несподіваний курорт літа 2025: чим здивує "Черкаське море" і що подивитись у місті

Тут є найбільший буддистський храм у Європі

Поки багато популярних курортних зон України залишаються в окупації та спорожніли, мандрівники відкривають для себе нові напрямки. Одним із таких місць став несподіваний, але мальовничий курорт у самому центрі країни — "Черкаське море", як місцеві називають Кременчуцьке водосховище.

Одна з найбільших водойм на Дніпрі привертає увагу багатьох туристів та тревел-блогерів. "Телеграф" розповідає про це унікальне місце та головні пам’ятки Черкас.

Пляжі, спорт і відпочинок на воді

Для літнього відпочинку Кременчуцьке водосховище пропонує одразу кілька благоустроєних пляжів:

Казбетський пляж — найпопулярніший у Черкасах. Знаходиться на вулиці Гагаріна — у відрізку між Білоцерківським узвозом та вулицею Івана Франка. Тут облаштовано дерев’яну та бетонну доріжки, встановлені лавки. Безплатно надаються лежаки та обладнані тінисті зони для відпочинку. Встановлено роздягальні, включаючи спеціально адаптовані для людей з інвалідністю. Те саме стосується і туалетів. Крім того, на території є душові стійки, рятувальний пост та пункт першої медичної допомоги.

Сосновський пляж — знаходиться на вулиці Гагаріна, неподалік від парку "Сосновий бір". Обладнаний дерев’яною доріжкою, парасольками для захисту від сонця, безплатними шезлонгами, кабінами для перевдягання, душовими стійками та туалетами. Також передбачені окремі роздягальні та туалет для людей з інвалідністю.

Пляж "Живчик" — розташований на вулиці Героїв Дніпра. Для зручності відвідувачів тут облаштовані бетонні доріжки — ними легко пересуватися велосипедом або з дитячим візком, минаючи піщану зону. На території є дитячі атракціони та катамарани. Також на пляжі "Живчик" можна орендувати SUP-борд.

По обидва боки пляжу передбачені спуски до води людей з інвалідністю. Встановлені душові стійки для ополіскування ніг та тіла, а також кабінки для перевдягання. Проте окремої роздягальні для людей з інвалідністю, на жаль, не передбачено.

Для любителів активностей працює вейк-парк, де можна спробувати водні види спорту.

Що подивитись у Черкасах

Відпочиваючи в місті, варто обов’язково заглянути до місцевих визначних пам’яток:

Білий Лотос – найбільший буддистський храм у Європі. Він поєднує в собі місце для занять бойовими мистецтвами та унікальну архітектуру.

Буддійський храм у Черкасах

Гіперболоїдна вежа Шухова — металева споруда заввишки 34 метри, що нагадує дев'ятиповерхівку. Унікальна пам’ятка інженерної думки початку XX століття.

Гіперболоїдна вежа Шухова

Зазначимо, що пляжний сезон у країні розпочався в умовах безлічі обмежень, попереджень та заборон. Раніше ми писали, де в Україні можна відпочити і як працюватимуть пляжі.