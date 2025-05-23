Воно існувало ще до народження Ісуса: де в Україні шукати місто з фортецею 6 століття до н.е.

На узбережжі Чорного моря є місто, якому 2500 років

Засноване у IV столітті до нашої ери, це місто відігравало важливу роль у Середньовіччі та відоме своєю могутньою оборонною спорудою — Аккерманською фортецею, яка збереглася до нашого часу.

На українському узбережжі Чорного моря розташоване місто, яке виникло ще у VI столітті до нашої ери, розповів історик та блогер Олександр Алфьоров. Протягом століть воно неодноразово змінювало назву та перебувало під владою різних імперій. Сьогодні це місто офіційно визнане одним із найдавніших у світі за версією ЮНЕСКО.

Де в Україні є найстаріше місто

Найдавнішим містом України вважається Білгород-Дністровський — його історія налічує понад 2500 років, тобто ще до народження Ісуса Христа! Розташоване на правому березі Дністровського лиману, місто було засноване грецькими колоністами у VI столітті до нашої ери. "Це місто заснували в 6 столітті до нашої ери під назвою Офіуса. Потім вони змінили назву і місто стало називатися Тіра", — розповів історик.

Місто Білгород-Дністровський. До Одеси 86 км. Фото: travels.in.ua

Протягом своєї тривалої історії Білгород-Дністровський неодноразово змінював державну приналежність. У різні часи місто перебувало під владою Київської Русі, Болгарського царства, Угорського королівства, Золотої Орди, Молдовського князівства та Османської імперії.

Білгородські фортифікації на румунських листівках. Фото: castles.com.ua

За словами історика, в період Київської Русі місто називалося Білград або Білгород. Пізніше його знали як Аспрокастрон, Мальвокастро, Монкастро та Маврокастро.

У XIII–XIV століттях воно отримало назву Аккерман. Після входження до складу української держави у 1918 році, місто зберегло цю назву до офіційного перейменування на Білгород-Дністровський. У 1999 році місто урочисто відзначило 2500-річний ювілей. Тоді ж ЮНЕСКО визнала його одним із найдавніших міст світу.

Фортеця Аккерман. Фото: ukrinform.ua

Білгород-Дністровський на мапі Google Maps

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