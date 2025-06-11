Українки шукають кохання за кордоном? Відео у TikTok розділило мережу

Міркування дівчини викликали жваве обговорення серед користувачів мережі

Одна з українок поділилася своїми роздумами щодо того, чому багато українських жінок обирають собі чоловіків із-за кордону — європейців чи арабів, а не шукають супутника серед українців. За її словами, справа часто не в грошах чи громадянстві, а в ставленні чоловіків до жінок.

Дане відео користувачка опублікувала в TikTok. Зі слів блогерки, багато українських чоловіків часто не цінують своїх жінок, не поважають їхню працю, зовнішність, розум і гідність.

Дівчина пояснила: "Багато українських чоловіків — не скажу, що всі — не мають поваги до жінок і не цінують те, що вони роблять, наприклад, їхню красу, розум і так далі, сприймають це як належне".

Також вона зауважила, що в багатьох українок є сумний досвід стосунків із українськими чоловіками, які не приділяли їм належної уваги. Натомість, коли жінки знайомляться з чоловіками з інших країн, особливо арабських чи європейських, вони часто стикаються з кардинально іншим ставленням. "Вони знаходять якогось араба або європейця, який ще в житті таких красивих жінок не бачив і ставиться до неї, просто як до королеви", — додала користувачка.

Міркування дівчини викликали жваве обговорення серед користувачів мережі. Один із коментаторів написав: "Є різні українські чоловіки, так само як і різні українки. А люди є гарні не залежно від національності".

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Інший додав: "Вони сприймають українок як дешеве м'ясо, бо бідна країна і за обіцянки про якісь статки чи громадянство ЄС можна легко це отримати, а жінки без гордості ведуться на це".

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Одна з українок поділилася власним досвідом побачень в Україні. Вона розповіла, що часто почувалася "клоуном", який має розважати чоловіків і ще й бути вдячною за можливість перебувати поруч із ними.

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Проте звучали й протилежні думки. Одна користувачка зауважила, що в таких висновках забагато стереотипів, адже життя ширше, ніж досвід спілкування з обмеженим колом людей.

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Дехто висловив більш жорстку позицію: "У добрий путь, але тоді таких жінок не можна назвати патріотками. Виходить, чоловіки вмирають за країну, а жінки не можуть за країну українця вибрати".

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Ще один додав, що питання часто зводиться до бажання вигідно "продати себе". Він зазначив, що українські чоловіки вкладають у жінок більше, ніж європейські, проте все одно програють у цій конкуренції.

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Дискусія показала, що тема вибору партнерів серед українок викликає багато емоцій і різних точок зору, часто зачіпаючи питання самоповаги, патріотизму та цінностей.

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