Украинки ищут любовь за границей? Видео в TikTok разделило сеть

Размышления девушки вызвали оживленное обсуждение среди пользователей сети

Одна из украинок поделилась своими размышлениями о том, почему многие украинские женщины выбирают себе мужчин из-за границы — европейцев или арабов, а не ищут спутника среди украинцев. По ее словам, дело часто не в деньгах или гражданстве, а в отношении мужчин к женщинам.

Данное видео пользователь опубликовала в TikTok. По словам блогера, многие украинские мужчины часто не ценят своих женщин, не уважают их труд, внешность, ум и достоинство.

Девушка объяснила: "Многие украинские мужчины — не скажу, что все — не имеют уважения к женщинам и не ценят то, что они делают, например, их красоту, ум и так далее, воспринимают это как должное".

Также она отметила, что у многих украинок есть печальный опыт отношений с украинскими мужчинами, которые не уделяли им должного внимания. Когда женщины знакомятся с мужчинами из других стран, особенно арабских или европейских, они часто сталкиваются с кардинально другим отношением. "Они находят какого-нибудь араба или европейца, который еще в жизни таких красивых женщин не видел и относится к ней, просто как к королеве", — добавила пользовательница.

Размышления девушки вызвали оживленное обсуждение среди пользователей сети. Один из комментаторов написал: "Есть разные украинские мужчины, так же как и разные украинки. А люди хорошие независимо от национальности".

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Другой добавил: "Они воспринимают украинок как дешевое мясо, потому что бедная страна и за обещания о каком-либо состоянии или гражданстве ЕС можно легко это получить, а женщины без гордости ведутся на это".

Скриншот комментария под публикацией

Одна из украинок поделилась своим опытом свиданий в Украине. Она рассказала, что часто чувствовала себя "клоуном", который должен развлекать мужчин и быть благодарной за возможность находиться рядом с ними.

Скриншот комментариев под публикацией

Однако звучали и противоположные мнения. Одна пользователь заметила, что в таких выводах слишком много стереотипов, ведь жизнь шире, чем опыт общения с ограниченным кругом людей.

Скриншот комментария под публикацией

Некоторые высказали более жесткую позицию: "В добрый путь, но тогда таких женщин нельзя назвать патриотками. Выходит, мужчины умирают за страну, а женщины не могут за страну украинца выбрать".

Скриншот комментария под публикацией

Еще один добавил, что вопрос часто сводится к желанию выгодно "продать себя". Он отметил, что украинские мужчины вкладывают в женщин больше европейских, однако все равно проигрывают в этой конкуренции.

Скриншот комментария под публикацией

Дискуссия показала, что тема выбора партнеров среди украинок вызывает много эмоций и разных точек зрения, часто затрагивая вопросы самоуважения, патриотизма и ценностей.

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