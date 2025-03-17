Скільки дітей мають народжувати українки, щоб зберегти населення – відповідь демографа

Питання демографічної ситуації в Україні потребує особливої уваги

Демографічна ситуація в Україні через повномасштабну війну значно погіршилася. Щоб покращити її, у кожній сім’ї має народжуватися щонайменше двоє дітей.

Таку заяву зробила представник Інституту демографії Світлана Аксьонова в ефірі Ранок. З її слів, це допомогло б зберегти українське населення.

Вона додала, що є пари, які з тих чи інших причин не можуть мати дітей. Саме тому Аксьонова каже "щонайменше двоє дітей".

Питання демографічної ситуації в Україні, як наголошує експерт, потребує особливої уваги.

"Для стабільного відтворення населення необхідно, щоб у середньому на десять жінок народжувалося не менше 22 дітей", — пояснила вона.

Досягнення такого рівня потребує часу, але формування відповідної суспільної свідомості, за словами Аксьонова, це перший крок.

До речі, раніше видання Washington Post назвало кількість українців 2100 року. Населення впаде до 15 мільйонів людей. Це при тому, що в Україні ще до початку повномасштабної війни демографічні показники були одними з найгірших у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2024 року Україна опинилася на першому місці за смертністю у світі. При цьому, за показником народжуваності, наша країна зараз займає останню позицію в списку країн.