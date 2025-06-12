Адская жара снова накроет Украину: температура резко подскочит на 10 градусов и более

Жара обязательно вернется

Украину накроет новая волна жары, которая придет из Венгрии и Сербии. Температура воздуха резко подскочит на 10 градусов и больше по сравнению с текущими показателями.

Данные метеорологического радара Ventusky показывают, что 16 июня примерно в 12:00 в понедельник облако жаркого воздуха начнет двигаться в направлении западных областей Украины — сразу станет жарче. За ночь эта воздушная масса пересечет половину территории нашей страны.

Погода в Украине 16 июня

17 июня жаркая погода охватит преимущественно левобережные регионы – восточные, центральные и южные области. Западные районы снова окажутся под влиянием свежего воздуха и избежат резкого повышения температуры.

Погода в Украине 17 июня

Следует отметить, что метеорологические радары могут ошибаться в точности прогнозов, особенно в скорости перемещения воздушных масс. Окончательные данные о температурном режиме станут известны ближе к указанной дате.

Сейчас украинцы ощущают облегчение после предыдущей жары. Температура воздуха днем не превышает +27, на западе – 16-20 градусов тепла. Но жара обязательно вернется.

Ранее "Телеграф" также объяснял, когда Украину зальет дождями. Жара отступает, но погода готовит новый каприз.