Щоб не було відключень світла. Енергетики звернулися до українців із попередженням

Потужні електроприлади можна включати лише з 10:00 до 18:00

З настанням спеки та літа енергетики фіксують в Україні збільшення споживання електроенергії. Надмірне навантаження на мережу може призвести до відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що у пікові години слід обмежити до мінімуму використання потужних електроприладів.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 червня, станом на 9:30, його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, 8 червня ввечері також було зафіксовано добовий максимум споживання. Тому енергетики нагадують, що наразі енергосистема України продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", — кажуть в "Укренерго".

Які електроприлади краще не вмикати:

Електрична плита 3–8 кВт;

Духова шафа (електро) 2–3,5 кВт;

Бойлер (водонагрівач) 1,5–3 кВт;

Пральна машина 2–2,5 кВт;

Посудомийна машина 1,5–2,5 кВт;

Кондиціонер (настінний)1,5–3 кВт;

Електрочайник 1,5–2,2 кВт;

Мікрохвильова піч 0,8–2 кВт;

Фен для волосся 1,5–2,4 кВт;

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