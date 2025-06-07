Пляж практично пустує. До чого росіяни довели популярний курорт на Донеччині (відео)

До вторгнення суди приїздили тисячі туристів

У мережі з'явились нові кадри українського курорту Білосарайська коса, який вже понад 3 роки знаходиться в окупації. Колись популярне туристичне місце потроху перетворюється на занедбані пляжі.

Відповідні відео поширюють у мережі. Зауважимо, що Білосарайська коса знаходиться в Маріупольському районі Донецької області. З березня 2022 року курорт перебуває під російською окупацією.

На свіжих відео видно, що пляжі майже пусті, адже біля моря відпочиває трохи більше десятка людей. Вода чиста, але узбережжя немає звичних для українців зручностей.

Білосарайська коса на карті

Ще до повномасштабного вторгнення в літній сезон на пляжах яблуку ніде було впасти, зараз же навпаки. При цьому "нова влада" нічого не робить для покращення ситуації. І до того ж відсутність туристів унеможливила будь-який пляжний бізнес, який раніше був дуже популярним.

Зауважимо, що наразі на Білосарайську косу їздять відпочивати переважно мешканці так званих "Л/ДНР. А через занепад туризму більшість курортних об'єктів тут закрилися. До повномасштабної війни в Україні у цьому селищі функціонувало понад 80 баз відпочинку, пансіонатів та гостьових будинків, здатних одночасно приймати до 20 тисяч відпочивальників.

Пляж Азовського моря до окупації

Білосарайська коса до окупації

Однак наразі усі окуповані курорти занепадають та перетворюється на руїни. Додамо, що Білосарайська коса — важливий природний об'єкт, який входить до складу національного природного парку "Меотида". На її території є ландшафтний заказник загальнодержавного значення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Крим задихається під російським ярмом і що там з курортним сезоном зараз.