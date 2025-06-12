Этот курорт в оккупации уже более 10 лет: во что Россия превратила Седово в Донецкой области (видео)

Ржавые заборы, мусор на пляжах, запах прошлого – так выглядит ранее очень популярный курорт

Седово в Донецкой области до 2014 года пользовалось заслуженной любовью туристов — здесь Азовское море было достаточно глубоким. Однако с началом войны Россия оккупировала эту территорию на побережье, как и Крымский полуостров.

С 27 августа 2014 года Седово — в оккупации. Некогда интересный курорт все больше разрушается. Как ни странно, пророссийские блогеры все еще обвиняют в этом Украину — несмотря на то, что уже 11 лет курортом управляют другие люди. "Все, как было в Советском Союзе", — отмечает автор видео и говорит, что на улицах людей почти нет. Он радуется, "что мы освободились от никому не нужной свободы" и "к 2030 году здесь должны все реконструировать".

Состояние пансионатов спустя 11 лет после оккупации

В комментариях туристы, приезжавшие из других оккупированных частей Донетчины и других регионов РФ жалуются, что море в Седово очень загрязнено, на пляжах полно окурков, а местные "взвинчивают" цены, как в Крыму. Море действительно далеко от прозрачности.

Туристы должны купаться рядом с остатками железного забора, который уже полностью заржавел. Часть магазинов и торговых точек не работает, а там где раньше яблоку негде было упасть — людей стало меньше.

Седово в июне 2025 года

С началом полномасштабного вторжения Седово превратилось в военную базу русских оккупантов. Там до сих пор работает КПП и не до всех частей берега можно добраться беспрепятственно. Правда, пытаясь хоть как-то оживить курортный сезон, местные власти отменили комендантский час с 11 июня по 30 сентября.

В прошлом году здесь приступили к строительству новых деревянных домиков для отдыхающих — реконструировать старые курорты желающих не нашлось. Спустя год со строительством не еще справились.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на оккупированной Белосарайской косе туристов тоже почти нет. И хотя на Азовском море сезон обычно начинается еще в мае, оккупация и война не способствуют туризму.