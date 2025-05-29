Жодної людини біля моря. Росія знищила ще один відомий курорт Азовського моря (відео)

До вторгнення суди приїздили тисячі туристів

В Україні від російської окупації постраждало чимало курортних місць на узбережжі Азовського моря. До їх числа також входить і Білосарайська коса, яка вже четвертий рік без звичного сезону.

Про це свідчать опубліковані в мережі відео. На кадрах видно, що попри чисте та більш-менш спокійне море туристів на пляжі фактично немає.

Вже четвертий рік Білосарайська коса в окупації Росії, і якщо до повномасштабного вторгнення це місце було один з найпопулярніших, то зараз воно дедалі більше занепадає. Більшість пляжів потроху перетворюються на дике узбережжя, яке заростає травою. Навіть місцеві рідко ходять до моря відпочивати, а прибутковий бізнес та розваги для туристів в минулому.

Зауважимо, що Білосарайська коса на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море.

Білосарайська коса під час окупації

Білосарайська коса до окупації

Білосарайська коса до окупації

Білосарайська коса до окупації

Білосарайська коса на карті

Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо. Також однією з пам'яток цього місця вважається маяк, який було побудовано ще в 1835 році. До повномасштабного вторгнення Росії цей маяк працював. Біля його білосніжної вежі є ще один досить прадавній експонат — величезний якір-кішка, якому близько 400 років. Є відомості, що підняли його з затонулої турецької галери.

Маяк Білосарайської коси

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