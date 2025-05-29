Жодної людини біля моря. Росія знищила ще один відомий курорт Азовського моря (відео)
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До вторгнення суди приїздили тисячі туристів
В Україні від російської окупації постраждало чимало курортних місць на узбережжі Азовського моря. До їх числа також входить і Білосарайська коса, яка вже четвертий рік без звичного сезону.
Про це свідчать опубліковані в мережі відео. На кадрах видно, що попри чисте та більш-менш спокійне море туристів на пляжі фактично немає.
Вже четвертий рік Білосарайська коса в окупації Росії, і якщо до повномасштабного вторгнення це місце було один з найпопулярніших, то зараз воно дедалі більше занепадає. Більшість пляжів потроху перетворюються на дике узбережжя, яке заростає травою. Навіть місцеві рідко ходять до моря відпочивати, а прибутковий бізнес та розваги для туристів в минулому.
Зауважимо, що Білосарайська коса на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море.
Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо. Також однією з пам'яток цього місця вважається маяк, який було побудовано ще в 1835 році. До повномасштабного вторгнення Росії цей маяк працював. Біля його білосніжної вежі є ще один досить прадавній експонат — величезний якір-кішка, якому близько 400 років. Є відомості, що підняли його з затонулої турецької галери.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий курорт в Україні "з’їдає" море.