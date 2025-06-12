"Робить величезну помилку". Як і для чого Захід змінить стратегію у війні з Україною, розповів Чалий

Є фактор, який посилить Росію навіть за умови укладання миру з Україною

Наразі Європа починає змінювати свою стратегію і стосовно України, і США. Адже в ЄС розуміють наскільки реальна загроза дня них з боку Росії.

Про це розповів український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Еспресо". За його словами, навіть в НАТО вже не заперечують можливість нападу Кремля на країну-члена.

Чалий наголосив, що вже сам генсекретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на питання, чи свідчитиме припинення вогню в Україні, про те, що очільник РФ Володимир Путін готовий вдарити по Альянсу, сказав: "Так".

"Виходить, чим довше Україна тримається, тим вигідніше це для країн НАТО. Європейці знов злякались, коли американці почали виходити. І вже серйозні люди почали говорити про не про те, що Росія нападе не у 2029, а через два роки", — додає дипломат.

Однак, за його словами, не слід Росію підганяти під якісь рамки і стандарти, адже вони для неї не працюють. Бо ще у 2022 казали, що Путіна зупинить загибель солдатів, але вона не зупинила, тобто і в плані нападу на Європу мало, що може зупинити Кремль.

Чалий каже, що основна зміна стратегії НАТО і ЄС зараз — це те, що вони нарешті усвідомили реальність загрози для себе. А також те, що поки Путін воює з Україною він з меншою ймовірністю зазіхнеться на Європу.

"Я пояснював їм (політикам Заходу — ред.) цю історію два роки назад і до цього ми прийшли зараз, тоді вони посміхались. По-перше, посміхались на заяви, що їм прийдеться зіткнутися з росіянами. По-друге, посміхались на заяву, що насправді напад на Європу буде раніше", — додав дипломат.

Зараз же, за його словами, Захід це розуміє, тому наляканий можливою відмовою США від підтримки України, бо сама Європа не зможе це перекрити. Окрім того, ЄС та НАТО мають усвідомити: якщо мир в Україні настане на умовах "тимчасової" окупації певних областей — це посилить Росію. Адже усі чоловіки з цих територій, особливо нове покоління, підуть воювати за Кремль. А це неабияке посилення армії РФ.

"Який висновок вони б мали зробити зараз? Ресурсів, які потрібні зараз для того, щоб росіян по можливості не просто зупинити, а відштовхнути і позбавити їх шансів наступу, треба набагато менше, ніж вони хочуть накопичувати", — каже Чалий.

Він пояснює, що зараз НАТО і Європа намагаються умовно всидіти на двох стільцях, допомагаючи Україні і накопичуючи військовий потенціал для себе. Але вони не розуміють, що цих снарядів і танків буде не досить, особливо, якщо країни не наберуть пів мільйона армії.

"Вони зараз роблять величезну помилку. Це вже це зрозуміла Німеччина", — додав дипломат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна ризикує ніколи не увійти до НАТО. Чалий назвав головну перешкоду.