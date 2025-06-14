Україна стане розмінною монетою? Зеленський назвав 4 фактори про війну Ірану та Ізраїлю, які треба розуміти

Говорив не тільки про постачання зброї

Війна Ірану та Ізраїлю може вплинути на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і йдеться не тільки про постачання зброї. Адже запеклі бої на Близькому сході відобразяться на економіці та ринку.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 13 червня, де був присутній кореспондент "Телеграфу". Він назвав чотири основних моменти, які українцям важливо розуміти через загострення між Ізраїлем та Іраном.

Як вплине на Україну війна між Ізраїлем та Іраном

"Давайте про те, що вже відбулося. Удари призвели до різкого підвищення ціни на нафту. Що для нас негативно, поки нема прайс кепів (це гранична максимальна ціна, встановлена регулятором — ред.). Росіяни посилюються коштом більших доходів від експорту нафти", — каже президент.

Він додає, що наявність прайс кепів забезпечить обмежену ціну, а це своєю чергою зменшить ризики. Однак повністю уникнути ризиків на паливному ринку не можливо.

"Наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайс кепів та застосування санкцій проти енергетики РФ. Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною, думаю, що з президентом Дональдом Трампом. Ми будемо порушувати це питання", — наголосив Зеленський.

Другим фактором він називає детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Адже, якщо буде завдано серйозних ударів по виробництву "шахедів" і ракет Ірану, який є союзником Росії, це матиме вплив на Кремль. Тому тут Україна буде сподіватись, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться.

"Безумовно, наслідком, коли ескалується ситуація на Близькому Сході, є збільшення допомоги Ізраїлю. Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт", — каже Зеленський.

За його словами, зменшення чи уповільнення допомоги сильно сплине на Україну. Однак четвертим фактором є те, як себе буде вести Росія, але на це питання поки складно відповісти.

Як довго триватиме війна Ірану та Ізраїлю

Зеленський каже, що наразі жодної інформації про це немає. Однак війна Ірану та Ізраїлю і війна України і Росії залежні одна від одної.

"Я постійно боявся, що ми можемо стати розмінною монетою, лише одним з факторів перемовин Сполучених Штатів Америки і Росії. Так, що поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною", — додає президент.

Він також нагадав, що США обіцяли Україні 20 тисяч ракет для захисту неба. Однак Київ їх не отримав через ситуацію на Близькому Сході, цю зброю віддали іншим.

Чи отримає Україна від Ізраїлю систем Patriot

Президент наголосив, що з Ізраїлем Україна домовлялась не про Patriot, а про Барак-8 — аналоги американських систем. Але ці розмови були ще до нападу ХАМАСу.

"Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою. Згодом ми отримали інформацію, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює", — каже Зеленський.

За його словами, наразі Україна так і не побачила жодну з систем, хоча одна точно була відправлена до США для відновлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран влаштував вже четверту ракетну атаку на Ізраїль.