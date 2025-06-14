Украина станет разменной монетой? Зеленский назвал 4 фактора о войне Ирана и Израиля, которые нужно понимать

Говорил не только о поставках оружия

Война Ирана и Израиля может повлиять на полномасштабное вторжение России в Украину и речь идет не только о поставках оружия. Ведь жестокие бои на Ближнем Востоке отразятся на экономике и рынке.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 13 июня, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". Он назвал четыре основных момента, которые украинцам важно понимать из-за обострения между Израилем и Ираном.

Как повлияет на Украину война между Израилем и Ираном

"Давайте о том, что уже произошло. Удары привели к резкому повышению цены на нефть. Что для нас отрицательно, пока нет прайс-кэпов (это предельная максимальная цена, установленная регулятором — ред.). Россияне усиливаются за счет больших доходов от экспорта нефти", — говорит президент.

Он добавляет, что наличие прайс-кепов обеспечит ограниченную цену, а это в свою очередь уменьшит риски. Однако полностью избежать рисков на топливном рынке невозможно.

"Наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной по введению прайс-кепов и применению санкций против энергетики РФ. В ближайшее время я буду контактировать с американской стороной, думаю, что с президентом Дональдом Трампом. Мы будем поднимать этот вопрос", — подчеркнул Зеленский.

Вторым фактором он называет подробный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии. Ведь, если будут нанесены серьезные удары по производству "шахедов" и ракет Ирана, который является союзником России, это повлияет на Кремль. Поэтому Украина будет надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится.

"Безусловно, следствием, когда эскалируется ситуация на Ближнем Востоке, является увеличение помощи Израилю. Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, замедливший помощь Украине. И это факт", — говорит Зеленый.

По его словам, уменьшение или замедление помощи сильно повлияет на Украину. Однако четвертым фактором является то, как себя будет вести Россия, но на этот вопрос пока трудно ответить.

Как долго продлится война Ирана и Израиля

Зеленский говорит, что пока никакой информации об этом нет. Однако война Ирана и Израиля и война Украины и России зависимы друг от друга.

"Я постоянно боялся, что мы можем стать разменной монетой, лишь одним из факторов переговоров Соединенных Штатов Америки и России. Так что рядом с ситуацией с Ираном стоит и ситуация с Украиной", — добавляет президент.

Он также напомнил, что США обещали Украине 20 тысяч ракет для защиты неба. Однако Киев их не получил из-за ситуации на Ближнем Востоке, это оружие отдали другим.

Получит ли Украина от Израиля систем Patriot

Президент подчеркнул, что с Израилем Украина договаривалась не о Patriot, а о Бараке-8 — аналогах американских систем. Но эти разговоры были еще до нападения ХАМАС.

"Но потом началось это нападение и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, они занимались собой. Впоследствии мы получили информацию, что мы можем рассчитывать на какие-то старые модели Patriot. То есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает", — говорит Зеленский.

По его словам, пока Украина так и не увидела ни одну из систем, хотя одна точно была отправлена в США для восстановления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран устроил уже четвертую ракетную атаку на Израиль.