Росіяни просуваються на двох напрямках, але втрачають багато військових (актуальні карти боїв)

Окупанти тиснуть на Донеччині попри величезні втрати

Російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, зокрема на Донеччині та Луганщині. Окупанти зазнають великих втрат у живій силі, але не припиняють спроби прорвати українську оборону.

За даними DeepState, ворог частково просунувся поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області. Російські підрозділи намагаються наблизитися до Лиману та Слов'янська, а також ведуть бої біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області. Тут також зафіксовано просування.

Просування біля Білогорівки

Просування біля Одрадного та Запоріжжя

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу відбулося 203 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Найбільш активні бої точилися на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 58 атак агресора, та на Курському напрямку. Тут відбили 39 штурмів армії РФ..

Втрати окупантів за добу склали 1170 військовослужбовців. Українські воїни також знищили шість броньованих машин, щонайменше 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню та 123 безпілотники.

Також "Телеграф" писав, що росіяни могли просунутися на двох напрямках. Тривають запеклі бої.