Россияне продвигаются на двух направлениях, но теряют много военных (актуальные карты боев)

Оккупанты давят на Донбассе несмотря на огромные потери

Российские войска продолжают атаковать на нескольких направлениях фронта, в том числе Донецкой и Луганщине. Оккупанты терпят большие потери в живой силе, но не прекращают попытки прорвать украинскую оборону.

По данным DeepState, враг частично продвинулся вблизи Белогоровки на Северском направлении в Луганской области. Российские подразделения пытаются приблизиться к Лиману и Славянску, а также ведут бои у Отрадного и Запорожья на Новопавловском направлении в Донецкой области. Здесь также зафиксировано продвижение.

Продвижение возле Белогоровки

Продвижение возле Отрадного и Запорожья

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки произошло 203 боевых столкновения по всей линии фронта. Наиболее активные бои шли на Покровском направлении, где наши защитники отбили 58 атак агрессора, и на Курском направлении. Здесь отразили 39 штурмов армии РФ.

Потери кафиров в сутки составили 1170 военнослужащих. Украинские воины также уничтожили шесть бронированных машин, по меньшей мере, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня и 123 беспилотника.

Также "Телеграф" писал, что россияне могли продвинуться на двух направлениях.